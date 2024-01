Iskazi migranata iz jurećeg kombija: “U Hrvatsku smo ušli preko brda. Vozač nije usporavao. Ljudi su povraćali”

Podijeli :

U istražnom zatvoru završio je 31-godišnjak koji je u petak izazvao kaos bježeći policiji kombijem punim ilegalnih migranata. Riječ je o Moldavcu koji ima i državljanstvo Rumunjske, a istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od bijega te ponavljanja kaznenog djela. Prijeti mu do 12 godina zatvora.

Istražitelji su do sada već ispitali više stranih državljana koje je prevozio u kombiju. Rekonstruirano je da su policajci još kod Ogulina uočili kombi koji je evidentno vozio veliki teret. Posumnjali su da se radilo o krijumčarenju stranih državljana pa su ga pratili. Pokušali su ga zaustaviti na autocesti, no vozač je ubrzao prema Zagrebu. Uslijedilo je, kako smo već prenosili, probijanje rampe na naplatnim kućicama u Lučkom te nastavak jurnjave gradskim ulicama, sve do Kustošijanske, gdje je kombi naletio na zaustavljeno policijsko vozilo.

Dokazi protiv krijumčara

Jurnjavu je snimilo više nadzornih kamera, a sada su i stranci koji su bili u jurećem kombiju posvjedočili što se događalo na izbjegličkog ruti.

“Iz Gaze sam krijumčarskom rutom prema Europskoj uniji krenuo 18. rujna prošle godine. Kranji cilj bila mi je Belgija. Iz Egipta sam avionom došao u Tursku gdje sam platio 3.000 eura osobi koja se bavi krijumčarenjem ljudi. Do Grčke sam došao morskim putem, a zatim smo nastavili automobilima preko Sjeverne Makedonije, Srbije i BiH. Preko granice s Hrvatskom preveo nas je vodič, neki Afganistanac. U šumi smo čekali daljnji prijevoz”, ispričao je istražiteljima Palestinac, koji je bio među ukupno 32 osobe u jurećem kombiju.

Novac za ilegalno putovanje

“Ušli smo u kombi u kojem nije bilo sjedala. Zato smo morali čučati. Više ljudi je povraćalo. Tražili smo vozača da otvori prozor no nije to napravio. U jednom trenutku uočio sam plava rotacijska svjetla, a vozač je ubrzao. Bježao je od policije. Vikali smo mu da stane, ali se nije obazirao. Zatim je uslijedio snažan udarac nakon kojeg se kombi zaustavio”, svjedočio je Palestinac. Tvrdi da vozaču kombija nije davao nikakav novac, već je platio agentu s kojim je dogovorio put od Grčke do Belgije. Njemu je dao ukupno 4.000 eura.

Isti iznos platio je i Sirijac koji je u listopadu 2023. krenuo iz svoje domovine prema Europi. “Najprije sam 1.500 dolara platio za prijevoz od Sirije do Turske, a zatim sam dao još 2.000 eura za put do Srbije. Tamo sam boravio u kampu za migrante”, opisao je. Nastavio je putovati prema granici s Hrvatskom, u koju je ušao preko brda, kroz šumu.

“Po nas je došao kombi bijele boje. Ja sam ležao u tovarnom prostoru. Kada je vozač počeo juriti molili smo ga da stane, no nije želio”, izjavio je Sirijac.

Izbjeglička ruta do Hrvatske

Egipćanin koji je bio među ilegalnim migrantima iz jurećeg kombija, svoju je domovinu napustio lani. “Dobio sam vizu za Srbiju u koju sam došao avionom iz Katra. Zatim sam nastavio u BiH, čamcem preko granice. To sam platio 50 eura. Neko vrijeme boravio sam u kampu “Lipa” gdje sam upoznao jednog Afganistanca koji mi je ponudio da mi za 500 eura organizira put do Slovenije. S njim i još 30-ak ljudi prešao sam pješice preko brda u Hrvatsku, a bijeli kombi dočekao nas je u šumi”, ispričao je istražiteljima Egipćanin. I on je potvrdio da su ljudi u kombiju povraćali jer vozač nije želio otvoriti prozor.

Sirijac koji je sjedio tik iza vozača čuo ga je kako razgovara s nekim na mobitel tijekom vožnje. “Pričao je na ruskom jeziku, a čuo sam kako ga sugovornik naziva imenom. Vozio je jako brzo, a još je ubrzao kada smo primijetili plava rotacijska svjetla”, dodao je.

Inače, osim za krijumčarenje ljudi, prijavljen je i za oštećenje tuđe stvari budući da je uništio HAC-ovu rampu te policijsko vozilo, a odgovarat će i za obijesnu vožnju. Budući da je strane državljane prevozio u nehumanim uvjetima, prijeti mi i do 12 godina zatvora.

