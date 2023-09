Poznati svećenik šokirao nakon novog slučaja obiteljskog nasilja: “Dečki, svaka vam čast!”

Podijeli :

Dusko Jaramaz / PIXSELL

Mučan slučaj obiteljskog nasilja u domu bivšeg hrvatskog reprezentativca Denisa Buntića šokirao je javnost u okruženju, no ne i isusovca patera Ivana Iku Mandurića, koji je ponudio jedan "drugačiji pogled".

“Denis Buntić je učinio jako lošu stvar jer je (ako je) tukao svoju ženu. Muževi, to nikad i nikad ne smijete napraviti! Osuđujem to potpuno. I jako je loše ako ima onih koji to ne osuđuju. A da nam nije to svima jasno, pokazuje uvijek neki novi slučaj nasilja nad ženama”, napisao je u uvoda posta na Facebooku Mandurić.

Taj početak nije sporan, ono što je uslijedilo izaziva polemike, zgražanja… Prosudite sami:

Cijela regija je čula snimku na kojoj Buntić muči i tuče ženu, njegova odvjetnica sada tvrdi da – nema dokaza

“No, osim žaljenja za pretprljenu bol Denisove žene, nakon što sam preslušao njezin snimak, nekako, stadoh misliti o muževima koji, tko zna kakva sve nasilja i maltretiranja namjerno-iritantnih žena ne podnose? A takvih muževa je jako puno: strpljivih, snažnih, postojanih… Šteta što se o njima ne govori, ne priča. More je divnih, snažnih muževa koji se stoički nose s lažima, cmizdrenjima, optužbama, manipulacijama, prenemaganjima”, piše i nastavlja:

“Naravno i posve je logično je da ima jako puno brakova u kojima su žene negativne i loše, a muževi plemeniti i postojani. Dakle, i muževa koji su prošli teške trenutke na kakvima je Denis pao. Nikad nismo stali u njihovu zaštitu, niti ih pohvalili. E, to nije u redu! Pa, evo jedna poruka njima “Ako ste istrpjeli onakve histerije i cmizdrenja, ja vam se divim!” Dečki, svaka vam čast!”

Audisnimka gotovo desetominutnog zlostavljanja i premlaćivanja preslušana je i na ročištu na sudu u Ljubuškom, a objavljena je i u medijima. Nažalost, neki i na to imaju “ali”, kao u ovom slučaju Mandurić.

