IZJAVA PREDSJEDNIKA
Milanović: Ne želim vjerovati da je Plenković dopustio da mu ljudi u EP-u glasaju protiv embarga na izvoz oružja Izraelu
Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske položio je vijenac kod Spomenika hrvatskim braniteljima povodom 30. obljetnice Vojne operacije "Una 95".
Očekuje se da će nakon polaganja vijenca predsjednik Zoran Milanović dati izjavu za medije. Sve pratimo UŽIVO na N1.
Milanović je komentirao pitanje Palestina: "To su stvari o kojima treba govoriti, to je pitanje ljudskosti u 21. stoljeću. Nama Hrvatima su nabijali na nos svašta, jako često bez razloga, moramo biti odgovorni i kada prepoznamo loše u svijetu da o tome govorimo. Bio netko Izraelac ili Hrvat, pravila su ista za sve."
Odgovorio je na pitanje hoće li se konzultirati s predsjednikom Vlade oko sankcija Izraelu: "Ratovi najčešće izbijaju onda kada onaj tko započinje rat biva siguran da ćemo to proći. Hrvatska 1991. nije imala skoro ništa, BiH isto, neprijatelj je imao sve. Izrael je neograničeno naurožana država za uvjete Bliskog istoka. Sankcije na izvoz oružja Izraelu iz Europa su trebale biti na snazi godinama. Oni ne prestaju masakrirati te ljude i neće prestati. Mi to ne možemo zaustaviti, ali sa svoje možemo zabraniti izvoz ubojitih sredstava iz Europe za Izrael."
"Što se tiče Hrvatske, to je pitanje obraza i nije nevažno kako će hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu glasati. Oni predstavljaju Hrvatsku i vraćaju se u Hrvatsku i tu polažu račune. Kako je glasala hrvatska delegacija? Čini mi se da glasaju bez ikakve kordiancije sa SDP-om i želim vjerovati bez kordinacije s HDZ-om. Ne želim vjerovati da je Plenković dopustio da mu ljudi u EP-u do jednog glasaju protiv embarga na izvoz oružja za Izrael.
