Odgovorio je na pitanje hoće li se konzultirati s predsjednikom Vlade oko sankcija Izraelu: "Ratovi najčešće izbijaju onda kada onaj tko započinje rat biva siguran da ćemo to proći. Hrvatska 1991. nije imala skoro ništa, BiH isto, neprijatelj je imao sve. Izrael je neograničeno naurožana država za uvjete Bliskog istoka. Sankcije na izvoz oružja Izraelu iz Europa su trebale biti na snazi godinama. Oni ne prestaju masakrirati te ljude i neće prestati. Mi to ne možemo zaustaviti, ali sa svoje možemo zabraniti izvoz ubojitih sredstava iz Europe za Izrael."