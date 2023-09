Iznajmljivači na meti novog poreza: Hoće li skočiti cijene noćenja?

Podijeli :

U sklopu porezne reforme iz Vlade su najavili i oporezivanje nekretnina za odmor, no o visini tog poreza odlučivat će svaka općina ili grad zasebno. Iznajmljivači apartmana koji su do sada plaćali simboličan paušal nadaju se da će lokalne vlasti ići na što manji iznos, a on može biti u rasponu od 60 centi do pet eura po kvadratu.

Ekipa N1 televizije razgovarala je s Anom Milanović, vlasnicom kuće za odmor u Dugopolju. Kuća ima 45 metara kvadratnih, a svaki će se kvadrat od 1. siječnja morati plaćati. Iznajmljivače prema novim poreznim izmjenama, osim paušala koji plaćaju po krevetu, očekuje novi porez – onaj na nekretnine za odmor.

“Nemamo izbora. Tu smo, morat ćemo ga platiti. Sad je samo pitanje tko će snositi trošak novog nameta koji nama dolazi. Naša općina je bila dosta na našoj strani, tako da se nadamo da neće ići na maksimum od pet eura po kvadratu”, kazuje vlasnica kuće za odmor.

A na primjeru Splita to bi izgledalo ovako:

Nekretnina od 50 metara kvadratnih plaćala bi se od 0,60 do pet eura po m2. Najmanje bi se onda porez plaćao 30 eura godišnje, a najviše 250 eura + 199 eura paušal.

Već godinama postoji konsenzus o potrebi većeg oporezivanja imovine, pa tako i nekretnina za odmor, upozorava struka. Porez od 60 centi do pet eura po kvadratu neće bitno promijeniti porezni tretman iznajmljivača.

“Potez Vlade valja staviti u kontekst opće porezne slike i poreznog tretmana privatnih iznajmljivača koji se ovim neće bitno promijeniti”, kazuje Paško Burnać s Ekonomskog fakulteta u Splitu. “Vi kad zbrojite sve te namete i stavite ih u odnosu na prihode, to je i dalje u prosjeku pet ili ispod posto prihoda. Prema tome, privatni iznajmljivači su i dalje porezno favorizirani, da tako kažemo”, dodao je.

Što kažu Splićani?

Stavovi Splićana o novom potezu Vlade su podijeljeni. Dok neki smatraju da je opravdano oporezivanje nekretnina za odmor, drugi izražavaju sumnje u potrebu za ovim porezom.

“Pa mislin da je to u redu. Ko ima kuću za odmor, mislin da onda valjda ima i 200-300 eura godišnje za to platit. Kamo sriće da ja to iman pa da ja to plaćan”, kazao je za N1 Splićanin Jure.

“A ne znan onda. Sve nek nan uzmu kad već uzimaju toliko puno. Neman šta drugo reć”, govori Petar.

“Ja cijenu iznajmljivanja neću micati”

Privatni su iznajmljivači uz paušal po krevetu do sada plaćali turističku članarinu i pristojbu po gostu.

Zbog novog nameta Ana Milanović, vlasnica kuće za odmor u Dugopolju, ne misli dizati cijenu. “I da idemo na maksimum od pet eura, to su mala sredstva. I zbog toga mislim da ja svoju kuću, odnosno cijenu samog iznajmljivanja neću micati”, kazala je.

Hrvatska udruga obiteljskog smještaja novom je poreznom izmjenom zatečena jer smatraju da je to porez na porez. Izmjene su dali pravnicima na uvid, a o svemu će se očitovati ovaj tjedan.

