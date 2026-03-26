Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet s pripadnicima DVD Trnje u Vončininoj ulici u Zagrebu, prilikom saniranja posljedica današnjeg nevremena, zbog kojeg je bilo više od 100 intervencija gradskih službi.

U terenskom obilasku zamjeniku gradonačelnika pridružili su se i voditelji podružnica Zrinjevac i Zagrebačke ceste Zagrebački holding, Božena Cvitanović i Jurica Krleža, objavio je Grad Facebooku.

"Prema Državnom hidrometeorološkom zavodu, opasni vremenski uvjeti u Zagrebu potrajat će do sutra u podne, te molimo građane da i dalje prate informacije nadležnih službi i budu oprezni u prometu i prilikom kretanja na otvorenom", poručili su.