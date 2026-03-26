OPASNO VRIJEME
FOTO, VIDEO / Jak vjetar čupa stabla. Vlak kod Bjelovara iskočio iz pruge, ima ozlijeđenih
Kako je i najavljeno, stigla je velika promjena vremena. U Gorskom kotaru i dijelu sjeverozapadne Hrvatske pada snijeg, dok u priobalju puše jak vjetar.
20:00
Voditelj HAC-a: Neka ne ide tko ne mora
Voditelj HAC-ove Tehničke jedinice održavanja Bosiljevo, Domagoj Lončar, poslao je upozorenje vozačima.
"Kroz noć i sutra kroz jutro očekujemo i dalje snježne padaline, u jednom dijelu večeri čak intenzivnije. Uz to će se iskombinirati pojačana bura od ranih večernjih sati, tako da prometna prognoza bi bila - neka ne ide tko ne mora", rekao je za RTL Danas.
19:21
Luka Korlaet s vatrogascima u Vončininoj
Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet s pripadnicima DVD Trnje u Vončininoj ulici u Zagrebu, prilikom saniranja posljedica današnjeg nevremena, zbog kojeg je bilo više od 100 intervencija gradskih službi.
U terenskom obilasku zamjeniku gradonačelnika pridružili su se i voditelji podružnica Zrinjevac i Zagrebačke ceste Zagrebački holding, Božena Cvitanović i Jurica Krleža, objavio je Grad Facebooku.
"Prema Državnom hidrometeorološkom zavodu, opasni vremenski uvjeti u Zagrebu potrajat će do sutra u podne, te molimo građane da i dalje prate informacije nadležnih službi i budu oprezni u prometu i prilikom kretanja na otvorenom", poručili su.
18:47
Iskliznuće vlaka između kolodvora Bjelovar i Kloštar, ozlijeđene tri osobe
HŽ Putnički prijevoz izvijestio je da je danas u 17.40 sati između kolodvora Bjelovar i Kloštar zbog naleta na srušeno drvo došlo do iskliznuća vlaka 787 koji je vozio na relaciji Zagreb GK (15.38) - Virovitica (18.02).
U vlaku je bilo 40-ak putnika od kojih je prema prvim informacijama lakše ozlijeđeno troje. Na teren su, naglasili su, izašle žurne službe.
Pruga na relaciji Bjelovar - Kloštar zatvorena je za promet. U tijeku je organizacija prijevoza putnika autobusima na navedenoj dionici pruge.
18:36
Obalna straža hitno prevezla ozlijeđenog s Visa u Split
Pripadnici Obalne straže Republike Hrvatske u petak su, unatoč nepovoljnim vremenskim uvjetima, uspješno proveli hitan medicinski prijevoz teže ozlijeđenog muškarca s otoka Visa do Splita, koji je po dolasku predan medicinskom timu na daljnju obradu i liječenje.
Iz Ministarstva obrane Republike Hrvatske (MORH) naveli su da je postupajući na zahtjev Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka), posada brodice GB-203 "Modrulj 3" ukrcala ozlijeđenog muškarca u gradskoj luci Vis u 13.37 sati, nakon čega je započeo prijevoz prema Splitu.
Tijekom plovidbe posada je poduzimala sve potrebne mjere radi osiguranja stabilnosti plovila i sigurnosti pacijenta u otežanim vremenskim okolnostima.
Brodica je u 14.50 sati uplovila u lučicu Zenta u Splitu, gdje je ozlijeđenog muškarca preuzela hitna medicinska služba.
Pacijent je po dolasku bez odgode predan medicinskom timu na daljnju obradu i liječenje.
Ova intervencija potvrđuje visoku razinu spremnosti i koordinacije nadležnih službi u provedbi hitnih medicinskih prijevoza na moru, priopćeno je.
17:31
Vatrogasci uklanjaju srušena stabla u Zagrebu
17:23
Vatrogasci objavili koliko su imali intervencija
Hrvatska vatrogasna zajednica na Facebooku je objavila da, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, vatrogasci u nekoliko županija bilježe povećan broj intervencija.
Intervencije se, ističu, uglavnom odnose na uklanjanje stabala i grana s prometnica.
Jutros od 7:00 sati je zabilježeno:
Zagrebačka županija - 57 intervencija, angažirano 190 vatrogasaca, 77 vozila
Istarska županija - 27 intervencija, angažirano 70 vatrogasaca, 29 vozila
Primorsko-goranska županija - 20 intervencija, angažirano 73 vatrogasaca, 27 vozila
Grad Zagreb - 20 intervencija, angažirano 59 vatrogasaca, 21 vozila
17:08
Nevrijeme i jak vjetar srušili su nekoliko stabala u centru Zagreba
16:59
prije 3h
HAK: Nema slobodnog cestovnog pravca za kamione, problemi u pomorskom prometu
Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. U priobalju puše jak vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila. Zbog snijega i zimskih uvjeta vožnje u Gorskom kotaru i Lici ograničenja su za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, objavio je HAK nešto prije 17 sati.
U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.
Vozačima su savjetovali da prate aktualne informacije o prometu na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji HAK-a. Također su vozače pozvali da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila, ne kreću na put bez zimske opreme te, ukoliko je moguće, odgode put dok se vremenska situacija ne smiri.
Upozoravaju da nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju i Dalmaciji, i obratno, zbog zimskih uvjeta na autocesti A6 između Bosiljeva i Kikovice, državnoj cesti DC3 kroz Gorski kotar, autocesti A1 između Ogulina i čvora Rovanjska te DC1 kroz Liku. Također, nema slobodnih mjesta na odmorištima gdje se isključuju teretna vozila te vozačima savjetujemo da ne kreću na put dok neće imati informaciju da su ceste otvorene i prohodne.
Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Buzin i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane te između čvora Kosnica i čvora Zagreb istok u smjeru Lipovca. Došlo je do prometne nesreće na autocesti A1 na 108+500 km između čvora Brinje i čvora Ogulin na kolniku u smjeru Zagreba; promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h, a zbog prometne nesreće na DC3 kod Gornjeg Jelenja prekinut je promet u oba smjera.
Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su: trajektna linija: Brestova-Porozina; katamaranske linije: Mali Lošinij-Cres-Rijeka, Rijeka-Rab-Novalja, Ubli-Korčula-Dubrovnik, Split-Stari Grad, Ubli-Vela Luka-Hvar- Split te brodske linije: Zadar-Sali-Zaglav-Zadar, Mali Lošinj-Unije-Susak i Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ
16:53
U Podsusedu stablo palo na automobil
U Podsusedu je veliko stablo palo na automobil. Nastala je materijalna šteta, a zasad nema informacija o ozlijeđenima.
Vjetar je srušio stablo i u ulici Matka Laginje u centru Zagreba.
16:50
Kaos u Splitu, orkansko jugo potopilo rivu
Nad Splitom je izražen ciklonalni sustav koji je uzrokovao pogoršanje vremenskih prilika. Orkansko jugo potopilo je rivu i stvaralo velike probleme u pomorskom prometu.
