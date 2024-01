Je li iz Fortenove izvučeno 66 milijuna eura? Evo tko je kome što prodavao

Podijeli :

Mostovci opet objavljuju afere. U pitanju je, kako Nikola Grmoja kaže, megaafera izvlačenja novca iz Fortenove, a glavne uloge imaju Fabris Peruško i glavni lik većine Grmojinih javnih nastupa - Pavao Vujnovac. Gotovo 50 minuta konferencije za medije pokušali smo pojednostaviti.

Priča započinje Ivicom Todorićem.

Kada je postao prezadužen i kada mu je trebao kapital do kojeg je sve teže dolazio, Todorić je imao manevar da nekretnine tvrtke proda ispod cijene pa ih odmah unajmi, najčešće iznad tržišne cijene. To je napravio i s Agrokorovim zemljištima u Zagrebu na Črnomercu i Trešnjevci za koje Most kaže da vrijede 56 milijuna eura, a koje je tvrde prodao sam sebi.

Evo kako: Preko mađarskih partnera osnovao je dvije nove tvrtke Stella Nekretnine i Ciglane Nekretnine kojima je prodao dva vrijedna zemljišta u Zagrebu na kojem su Konzumove prodavaonice pa ih je od istih tvrtki njegov Agrokor unajmio. Te nove Todorićeve tvrtke podigle su kredit u Zagrebačkoj banci za koji je učešće dao Agrokor, ali je i potpisao tzv. call back ugovor da zemljišta može otkupiti natrag i to po cijeni od samo jednog eura do 2013. ili za 200.000 eura između 2013. i 2024. No, kada su kola krenula nizbrdo i kada je Todorić shvatio da će ga Lex Agrokor lišiti imovine, preko svoje dvije tvrtke raskida ugovor o najmu sada s Fortenovom i tuži ih za 26 milijuna eura neisplaćenih dugovanja. To dugovanje izvanredni povjerenik Fabris Peruško negira i odbija platiti s objašnjenjem da je riječ o fiktivnim Todorićevim tvrtkama. Budući da je Zagrebačka banka sada ostala bez mogućnosti naplate kredita, i oni su se obratili Fortenovi. Nude im refinanciranje ili otkup potraživanja i podsjećaju na call back. Peruško odbija i kaže da to nije dug Fortenove. Zaba tada prodaje potraživanja na tržištu za 16 milijuna eura Vujnovčevu PPD-u iako je, tvrde Mostovci, postojala ponuda od čak 43 milijuna eura.

Nakon što je otkupio dug, Vujnovac je, kažu u Mostu, zatražio naplatu od Fortenove. Iako je dug negirao Todorićevim tvrtkama, Peruško s Vujnovcem sklapa nagodbu o povratku tog duga. A dok je Vujnovac postajao vlasnik potraživanja, od ovih tvrrtki je zemljište otkupio Zdravko Mamić. Ne osuđenik iz Dinama, nego, kaže Most, Vujnovčev poslovni partner. On je tada te nekretnine opet iznajmio Fortenovi za 2,5 milijuna eura godišnje. Most kaže da te nekretnine vrijede 56 milijuna eura. Budući da je PPD otkupio dug vrijedan 26 milijuna eura za 16 milijuna, jednostavnom matematikom da se zaključiti da je Fortenova, ako je sve što Most kaže istina, oštećena za 66 milijuna eura. Za lakše shvaćanje, Mostovci su se uhvatili kinematografije pa su slučaj prezentirali u videu. Evo dijela:

Grmoja je uvjeren da je ovo tema zbog koje će istražni organi morati pokucati na vrata akterima ove priče.

Nekoliko sati kasnije oglasila se pisanim putem Fortenova. Nikola Grmoja i Zvonimir Troskot, kažu, koriste se argumentima koje su u javni prostor već plasirali ruski akteri koji su pod sankcijama Europske unije, SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva.

Na pitanja o tvrtki koja je bila privatna pa je onda Vlada morala smišljati cijeli Lex specialis jer je o preživljavanju te tvrtke ovisilo cijelo gospodarstvo Hrvatske, premijer Plenković u posljednje vrijeme govori da je Fortenova baš to – privatna tvrtka s kojom država nema nikakve veze. Upitan za Grmojine navode, najprije je izvrijeđao Most, a onda se složio s navodima Fortenove.

“I inače su oni nebitni kao politička opcija, a mislim da su reagirali oni iz kompanije koji trebaju reagirati. Ništa novo. Pitanje je samo uvijek za čiji privatni interes oni rade. To je ključ, kad god se sagledavaju njihovi medijski nastupi o tome treba voditi računa. Vidjeli smo to u aferi Most prije nekoliko dana, a ovo je nešto nalik na to”, izjavio je Plenković.

