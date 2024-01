Još jedan slučaj diskriminacije HIV pozitivnog mladića: “Izdržao sam tri dana i pobjegao”

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Još jedan HIV pozitivan mladić doživio je diskriminaciju u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Prema nepravomoćnoj presudi u koju smo dobili uvid bolnica mu mora sada platiti gotovo 21 tisuću eura kao naknadu za sve što je proživio.

Riječ je o novom slučaju diskriminacije u domaćem zdravstvu. N1 je nedavno otkrio kako mladića koji je HIV pozitivan mjesecima nisu primali na liječenje u Toplice Lipik.

Sada se sličan slučaj dogodio u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

Detalji nove diskriminacije

Prema nepravomoćnoj presudi, tamo su svima razglasili da je na liječenje došao HIV pozitivan pacijent, a to je bilo navedeno i na njegovoj temperaturnoj listi.

Zbog toga su se, utvrđeno je također, prema njemu ponašali drugačije nego prema ostalim pacijentima. Primjerice, koristili su rukavice dok obavljali fizikalnu terapiju, gledali ga ispod oka, udaljavali se od njega…

“Bio je sam u sobi kada sam mu došla u posjet. Bio je tužan i rekao mi je da se prema njemu ponašaju drugačije”, ispričala je na sudu mladićeva sestra.

Terapija nakon operacije

Inače, on je u Krapinskim Toplicama završio u svibnju 2019. nakon što mu je na operaciji ugrađena proteza. Trebao je vratiti funkciju mišića noge. No, kada je stigao bio je označen kao HIV pozitivna osoba.

“Bio sam izložen nizu neugodnosti i netipičnih postupaka. Svi su imali rukavice kada su mi radili terapiju i limfnu drenažu, a to nije po pravilima i nema isti učinak”, opisivao je.

Sve mu je to teško palo pa je nakon tri dana napustio Krapinske Toplice.

Evo kako su se branili liječnici

Liječnici iz specijalne bolnice redom su na sudu objašnjavali kako su koristili rukavice kada su se bavili ovim pacijentom. To im nije bilo čudno, no ipak mu se bolnica nakon svega ispričala.

Da doista nisu bili u pravu, odnosno da su ga diskriminirali, potvrdio je u svom iskazu svjedok, infektolog koji je liječio mladića. Naime, on je, kako je navedeno u presudi, izjavio da HIV pozitivne osobe ne treba posebno tretirati.

“U odnosu na HIV pozitivne osobe nema posebnih zaštitnih mjera. Nema ni obveze da se obavještava drugo osoblje i druge pacijente da je neka osoba HIV pozitivna. To je posebno povjerljiv podatak i stigmatizirajuće je ako se to pojavi na temperaturnoj listi”, objasnio je.

Povreda duševnog zdravlja

I sudski vještak potvrdio je da je pacijent s HIV-om zbog tretmana u Krapinskim Toplicama razvio nelagodu i tjeskobu zbog subjektivnog osjećaja povrijeđenosti.

“Između spornog razdoblja provedenog u bolnici i razvoja psihičkog poremećaja postoji uzročno posljedična veza. Zato je kod pacijenta došlo do povrede duševnog zdravlja”, naveo je na sudu vještak.

U slučaj su se uključili i Udruga Iskorak, kao i pučki pravobranitelj RH koji su također ocijenili da je s obzirom na dijagnozu, odnosno HIV pozitivan status, ovaj mladić imao neugodnosti, a bio je izložen i netipičnim postupcima koji su se razlikovali od postupanja s ostalim pacijentima u sličnim situacijama. “Takvi postupci, kao i neprijateljsko ponašanje djelatnika bolnice usmjerili su na njega pažnju drugih pacijenata koji su ga ispitivali o dijagnozi”, rekonstruirali su.

Nepravomoćna sudska presuda

Na kraju je i općinski sud u nepravomoćnoj presudi zaključio da je ovdje došlo do diskriminacije.

“Postupanje djelatnika Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice koji nisu ovom mladiću pružili zdravstvenu uslugu standardizirane kvalitete kako to čine u drugim usporedivim situacijama kod njega je uzrokovalo strah od nastavka liječenja. Bio je izložen ponižavajućem i uvredljivom okruženju zbog čega je nakon tri dana prekinuo liječenje i napustio Krapinske Toplice. Sve je to dovelo do povrede prava na jednako postupanje, odnosno jednako liječenje”, zaključuje se u nepravomoćnoj presudi na koju bolnica ima pravo uložiti žalbu.

