Postoji nepisano pravilo kako svaki novi automobil izgubi između 20 i 30 posto vrijednosti čim napusti prodajni salon. To je, uz financije, jedan od glavnih razloga zašto se Hrvati okreću pomalo nemilosrdnom tržištu rabljenih automobila.

Pritom se kupci često okreću stranom tržištu rabljenih automobila u EU, a razloga je mnogo, od prvenstveno većeg izbora, nižih cijena pa i uvriježenog mišljenja kako se u uređenijim zemljama vlasnici automobila bolje brinu o istima i manje štede na održavanju.

Pravi bum uvoza automobila iz zemalja EU počeo je 2013. godine kada se i Hrvatska pridružila toj zajednici. Tada je uvoz automobila uvelike pojednostavljen, a i trošarine su se snizile. Od te godine je broj uvezenih rabljenih osobnih automobila uvelike nadmašuje broj prodanih novih automobila.

Tako je u Hrvatsku 2022. godine ukupno uvezeno 63.514 rabljenih osobnih vozila, dok je 2021. ta brojka iznosila 65.908 automobila. Usporedbe radi, u 2022. je prodano 44.088 novih osobnih automobila, a u 2021. njih 1201 manje. Drugim riječima, u 2022. je prodano 20.000 više rabljenih automobila nego novih.

Zasigurno najpopularnija zemlja za kupovinu rabljenog automobila je Njemačka, a nakon nje slijede Francuska, Italija, Belgija, Nizozemska, itd. No prije nego se uputite u kupovinu automobila u bilo kojoj od zemalja EU morate znati prepoznati rabljeni automobil jer to nije svaki koji je napustio prodajni salon i napravio prve kilometre.

Kako smo doznali iz Carine, novim vozilima smatraju se, pored ostalog, kopnena motorna vozila radnog obujma motora iznad 48 cm3 ili snage motora iznad 7,2 kW isporučena unutar šest mjeseci od datuma prve uporabe ili koja nisu prešla više od 6.000 km. Ukratko, vaš izabrani automobil mora biti jači do 10 KS, stariji od šest mjeseci i imati više od 6.000 prijeđenih kilometara da bi se vodio – kao rabljeni.

Odabir vozila za kupnju u Njemačkoj

Možda je najbolje objasniti cijelu proceduru uvoza rabljenog automobila koristeći primjer pa ćemo to i napraviti.

Prvo i najvažnije potrebno je odabrati vozilo, a to je i najteži dio posla jer sve što vas čeka nakon toga je sama birokracija, što njemačka što hrvatska. Statistika kaže da Hrvati najviše uvoze automobile iz Njemačke, a pritom im je omiljeni model Volkswagen Golf s dizelskim motorom. Stoga ćemo i mi ovdje proći proceduru kupovine dizelskog VW Golfa u Njemačkoj i uvoza istog u Hrvatsku.

Prije nego li odaberete automobil imajte na umu da ćete u Hrvatskoj morati platiti trošarine od kojih najveći dio odlazi na poseban porez na motorna vozila (PPMV).

Posebni porez utvrđuje se na temelju prodajne, odnosno tržišne cijene motornog vozila, emisije ugljičnog dioksida (CO2) izražene u gramima po kilometru, obujma motora u kubičnim centimetrima i razini emisije ispušnih plinova. Ukratko, što manji CO2, to ćete manje platiti PPMV. Primjerice, naš traženi Golf 1.6 TDI od 115 KS ima CO2 od 109 g/km, što je relativno nisko i kao takav je mamac za uvoznike.

Naravno, točan iznos PPMV-a najviše ovisi o samoj cijeni vozila, no budite oprezni jer to se ne odnosi na onu cijenu koju ste vi platili, već se ona određuje prema fiksnoj deprecijacijskoj tablici. Takvu tablicu koristi Centar za vozila Hrvatske (CVH), ali i brojne osiguravajuće kuće koje prema istoj računaju iznos police osiguranja. No vama ona, srećom, neće trebati.

Dovoljno je samo da koristite “informativni kalkulator za izračun PPMV-a” koji se nalazi na stranicama Carine, a možete ga pronaći OVDJE.

Na njemu možete staviti cijenu vozila koju vi plaćate jer je kalkulator, iako informativnog karaktera, poprilično precizan. Radi lakšeg izračuna reći ćemo da naš traženi Golf košta 15.000 eura, znamo da ima CO2 od 109 g/km, da je dizel i recimo da je proizveden u siječnju 2017.

Kada sve parametre ubacimo u kalkulator dobivamo iznos PPMV-a od 691,57 eura koje treba platiti nakon što vozilo stigne u Hrvatsku. UZ PPMV, potrebno je platiti i naknadu za gospodarenje otpadnim vozilima, a ona ovisi o masi automobila navedenoj u homologacijskom dokumentu ili tehničkoj dokumentaciji vozila. Obračunava se na način da se od mase vozila oduzme 115 kg i dobivena razlika pomnoži s 0,60 kn.

Sad kada otprilike znate koliko će vas koštati trošarina, možete se baciti na najteži dio, a to je potraga za Golfom u Njemačkoj.

Najbolje stranice za traženje automobila

Najpopularnije stranice za traženje automobila su svakako Mobile.de i Autoscout24.de. To su stranice s najvećim izborom rabljenih automobila u Njemačkoj, ali na njima možete naći i automobile iz drugih europskih zemalja, pa ako želite da vaš Golf bude baš “Nijemac” onda bi bilo dobro da to selektirate kako vas put ne bi odveo u Rumunjsku ili Španjolsku.

Provjera vozila prije kupnje

Naravno, svi bismo željeli da naš automobil ima čim manje kilometara i čim manje vlasnika, zato su pred vama sada sati i sati traženja, a kada napokon odaberete nekoliko favorita bilo bi dobro znati da sve ono lijepo što piše u oglasniku stvarno i stoji. Točnije, najvažnije je da je automobil redovito održavan, servisiran, da nije imao ozbiljnije oštećenje i da su na njemu stvarni kilometri.

Prvo što ćete napraviti jest kontaktirati prodavača i tražiti ga broj šasije i servisnu knjižicu, ukoliko takva postoji. Naime, svi noviji automobili nemaju fizičku servisnu knjižicu u vidu papira na kojem su udareni pečati. Većina ih sada koristi digitalne servisne knjižice, pohranjene kod ovlaštenih servisera, upravo kako bi se smanjili pokušaju manipulacije i varanja.

No, vratimo se na broj šasije. Nakon što ste ga dobili od prodavača, postoje brojne stranice koje se oglašavaju putem interneta i koje tvrde da mogu provjeriti cijelu povijest vozila. Naravno, uz naknadu koja se najčešće vrti oko 100 eura. No postoji i mali rizik jer njihove baze podataka nisu toliko precizne kao i one od ovlaštenih servisera. Tako da, ukoliko želite znati da je vaš budući automobil redovno servisiran, s urednom kilometražom u ovlaštenom servisu, najbolje je zaputiti se s brojem šasije u vama najbliži ovlašteni servis marke, u našem slučaju to je VW.

No i čak i ako dobijete pozitivnu povratnu informaciju da je vaš budući automobil uredno održavan, budite na oprezu jer i dalje postoji mala zamka o kojoj smo nedavno pisali. Budite sigurni da broj šasije koji ste dobili od prodavača odgovara stvarnom broju šasije na automobilu. Jer lovci u mutnom vam mogu dati krivi broj šasije od nekog nasumičnog i urednog automobila u nadi da to nećete provjeravati uživo.

Dokumenti za kupnju automobila u Njemačkoj

Postoje dva načina kupovine rabljenog automobila, od strane auto-kuće ili od strane privatne osobe. I kod jednih i drugih postoje plusevi i minusi.

Auto-kuće se uzimaju kao sigurnija opcija, a s njima ćete lakše doći do sve potrebne dokumentacije. Naravno, pritom treba obratiti pažnju da se radi o ozbiljnim auto-kućama.

Stranice koje smo gore naveli za pretraživanje automobila imaju ocjene korisnika pa svakako ne bi bilo loše pročitati recenzije auto-kuće prije negoli se definitivno odlučite za kupnju. Najbolje bi bilo kada biste uspjeli pronaći automobil koji prodaje auto-kuća licencirana za tu marku. Recimo, ako tražimo Golfa, bilo bi vjerojatno najsigurnije naći ovlaštenog VW prodavača koji, uz nova, prodaje i rabljena vozila.

Minus auto-kuća jest sama cijena automobila, iz vrlo jednostavnog razloga – one rade da zarade. Tako da često znaju otkupiti automobil po principu “staro za novo” te ga prodati po nešto većoj cijeni. Druga opcija vam je kupovina kod privatne osobe. Tu pak trebate biti oprezni da prikupite cijelu dokumentaciju od automobila.

Kad smo kod dokumenata, tu se treba voditi logikom “od viška glava ne boli”.

Sve što možete dobiti od dokumentacije uzmite jer ne može biti na odmet. A ono što vam je sigurno potrebno je:

– račun ili kupoprodajni ugovor ukoliko kupujete od privatne osobe

– CoC dokument ili EUROCOC

– originalna prometna dozvola

– izvozne registarske tablice (ukoliko će vozilo biti voženo do Hrvatske)

– dodatno: atesti (ukoliko je vozilo dodatno modificirano) i servisna knjižica (ukoliko takva postoji, no ona nije potrebna za uvoz vozila)

Ukoliko kupujete preko auto-kuće sigurno ćete dobiti račun, no provjerite obavezno da je na njemu iskazan PDV u iznosu od 19 posto, u suprotnom bi isti mogli platiti u Hrvatskoj po stopi od 25 posto. Ukoliko kupujete od privatne osobe dovoljan će vam biti kupoprodajni ugovor.

CoC dokument je dokument za postupak utvrđivanja sukladnosti, a izdaje ga tvornica automobila ili EUROCOC. Drugim riječima, riječ je o svojevrsnoj potvrdi proizvođača, a trebat će vam kada stignete na stanicu za tehnički pregled (STP) kako bi vozilo prošlo homologaciju prije negoli dobije hrvatske dokumente. Ukoliko vam prodavač ne da taj dokument ili ga je privatna osoba od koje ste kupili Golfa u međuvremenu izgubila, nije kraj svijeta. Taj vam dokument može izdati bilo koji ovlašteni servis (u našem slučaju VW) u Hrvatskoj, no uz nadoplatu. Ovisno o marki automobila, ali naknada se kreće od nekih 50 do 100 eura, što je trošak koji bi svakako bilo lijepo izbjeći.

No, ono što vam svakako treba jest prometna dozvola automobila. U našem slučaju, Nijemci imaju dvije prometne dozvole, malu (Fahrzeugschein) i veliku na A4 papiru (Fahrzeugbreif). Prilikom kupnje inzistirajte na obje.

Atesti vam trebaju jedino ukoliko je na vozilu nešto dodatno ugrađivano, na primjer ako je automobil dodatno spušten. U tom slučaju uzmite apsolutnu svu dokumentaciju koju vam prodavač daje.

Prijevoz kupljenog automobila do Hrvatske

Recimo da smo našli idealno vozilo, provjerili kako je s njim sve uredu i došli u auto-kuću te ga kupili i pokupili sve dokumente te sada treba vozilo dovesti u Hrvatsku, a to znači da će vam trebati tzv. izvozne registarske tablice (Zoll table).

Izgled i trajanje tih registarskih pločica ovisi od države do države EU, ali ukoliko se radi o Njemačkoj cijena iznosi oko 200 eura za one koje traju mjesec dana, odnosno 100 eura za one u trajanju od pet dana. Na vašim izvoznim registarskim pločicama sa strane će pisati datum do kada one vrijede. Uzmite u obzir da ukoliko odaberete ove od pet dana da u tom slučaju automobil ne možete voziti nigdje nakon isteka tih pet dana, sve dok ne dobijete hrvatske registarske pločice.

Neke će vam auto-kuće izaći u susret pa ćete im moći poslati svoje dokumente, a oni će obaviti cijeli proces vađenja izvoznih tablica da se ne morate mučiti i s njemačkom birokracijom. U tom idealnom slučaju vozilo će vas čekati spremno za put po principu “ključ u ruke”. No neki će vam prodavači reći da nisu u mogućnosti to odraditi, a ako niste te sreće onda ćete vi sami morati proći taj proces.

Svakako zatražite od auto-kuće da vas uputi u najbliži ured gdje biste to mogli obaviti, a samo vađenje tablica ne bi trebao biti dug proces te bi za kojih sat ili dva one već mogle biti u vašim rukama. Nakon što ih stavite na automobil, provjerite još jednom dokumentaciju i spremni ste za put. Po dolasku u Hrvatsku ne bi trebalo biti zaustavljanja na granici zahvaljujući Schengenu.

Možete svoje vozilo dovesti u Hrvatsku i bez da sami idete po njega, tražite put do auto-kuće, prenoćište i sve ostale stvari. Postoje i tvrtke koje nude usluge prijevoza automobila iz Njemačke do Hrvatske i to šlep službom. U tom vam slučaju neće trebati izvozne tablice te možete zanemariti gore napisano.

No i ovdje valja biti oprezan jer je vaše vozilo neregistrirano te bi bilo najbolje da vam automobil dostave u vama najbližu stanicu za tehnički pregled jer ondje mora proći homologaciju i dobiti hrvatske registarske pločice. Stoga pazite da vam vozilo ne dostave na vašu kućnu adresu jer s neregistriranim vozilom nećete smjeti nigdje. Usluga dovoza automobila iz primjerice Njemačke kreće se od 500 eura naviše, ovisno o lokaciji vozila u samoj Njemačkoj.

Nakon što automobil stigne u Hrvatsku obavezno provjerite jesu li u njemu svi dokumenti koje smo gore naveli.

Registriranje automobila u Hrvatskoj

Kada ste vi i automobil stigli u Hrvatsku vrijeme je za malo birokracije, ali ništa strašno.

S gore navedenim papirima se trebate uputiti u vama najbliži Carinski ured, odnosno u onaj kojem pripadate prema mjestu stanovanja, sam automobil vam u ovom dijelu neće trebati. Cijeli postupak na carini za vas može napraviti špediter kojem predate svu prikupljenu dokumentaciju, a on će vam na kraju poslati izračun PPMV-a i naknade za zbrinjavanje otpadnih vozila što trebate uplatiti.

Cijeli postupak možete napraviti i online putem aplikacije e-građani, ali ćete se morati malo potruditi oko ispunjavanja obrasca. Primjerice, potrebno je ispuniti i predati obrazac OV-1.

Što se tiče samog izračuna PPMV-a možete odabrati da on bude prema deprecijacijskoj tablici koju smo naveli gore ili prema procjeni carinika koji će uzeti u obzir kilometražu vašeg automobila, godište, ali i opremu. Tako primjerice ako naš Golf ima navigaciju iznos PPMV-a će biti nešto malo viši. Cijeli proces na Carini traje četiri do pet dana, a ako to odlučite rješavati sami možda čak i dulje. Nakon što ste dobili izračun iz Carine te platili isti dobit ćete potvrdu.

Nakon što ste riješili carinu vrijeme je da se uputite sa svom dokumentacijom i automobilom na STP. Tamo će vas prvo tražiti CoC dokument kako bi izvršili homologaciju, a nakon toga slijedi i sam proces tehničkog pregleda. Ondje ćete morati platiti porez, troškove homologacije, troškove izrade registarskih pločica, ali i osiguranje. Naravno, osiguranje vozila možete riješiti i ranije, točnije čim dobijete papire od Carine.

STP je ujedno vaša zadnja postaja i tu ćete, ukoliko je sve uredu, dobiti i hrvatske registarske pločice te će vam od tog datuma teći i sama registracija.

Nakon svega trebate samo staviti pločice na vaš novi automobil te ste i službeno završili vašu avanturu uvoza vozila iz Njemačke. Naravno, prije nego se uputite u cijeli proces svakako je dobro stvari “staviti na papir”, odnosno napraviti pravu računicu u koju morate uračunati i troškove puta, hotela, ali i vaše vrijeme jer uvoz automobila iz bilo koje članice EU zahtjeva nekoliko dana posla.

