Kako napreduje bojkot? Porezna objavila prve brojke!

Porezna uprava je objavila prve podatke o potrošnji. U odnosu na petak 17. siječnja (prije bojkota) broj računa u maloprodaji je do 15 sati pao za 31 posto, dok je iznos računa također manji za 42 posto.

U odnosu na prošli petak, kada je također trajao bojkot, broj računa je do 15 sati bio veći 18 posto dok je iznos računa također veći za 15 posto. U svim djelatnostima je broj računa je do 15 sati bio veći 11 posto dok je iznos računa također veći za 11 posto. U odnosu na 17. siječnja, petak kada nije bilo bojkota, broj računa je manji za 21 posto dok je iznos računa također manji za 23 posto.

“S obzirom na veliki interes javnosti objavljujemo podatke iz sustava fiskalizacije koji uključuju broj i iznos računa. Uspoređeni su podaci za datume 24​. siječnja 2025., 17. siječnja 2025. i 19. siječnja 2024. od 00:00 do 15 sati i to za Sve djelatnosti i djelatnost G-47 – Trgovina na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikla”, piše u priopćenju Porezne uprave.

Do 15 sati, ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 3.576.698 računa, a iznos računa iznosio je 54.420.755,02 eura. Prošli petak je do 15 sati broj fiskaliziranih računa bio je 3.221.643 računa, a iznos računa iznosio je 49.191.043,01 eura. U petak 17.1. do 15 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio 4.544.994 računa, a iznos računa iznosio je 70.903.098,92 eura.

Iz podataka je vidljivo da je broj računa danas do 15:00 sati u odnosu na prošli petak do 15 sati veći 11 posto dok je iznos računa također veći za 11 posto. I prošlog petka je trajao bojkot maloprodaje. Do 15 sati danas, u odnosu na petak 17. siječnja 2025. do 15 sati, broj računa je manji za 21 posto dok je iznos računa također manji za 23 posto. Ukupan broj fiskaliziranih računa bio je do 15 sati 1.581.005, a iznos računa iznosio je 20.009.818,61 eura.

Prošli petak do 15 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 1.336.680 računa, a iznos računa iznosio je 17.379.990,37 eura, dok je u petak 17. siječnja 2025. godine do 15:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio 2.306.785 računa, a iznos računa iznosio je 34.352.545,27 eura.

Iz podataka je vidljivo da ​​je danas broj računa do 15 sati u odnosu na prošli petak do 15 sati veći 18 posto dok je iznos računa također veći za 15 posto. Nadalje, danas je do 15:00 sati u odnosu na petak 17. siječnja 2025. do 15 sati broj računa je manji za 31 posto dok je iznos računa također manji za 42 posto.

