Kaos na cestama zbog snijega, Meteoalarm upozorava: Moguć je i na otocima

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević.

Oblačno je i kišovito diljem zemlje, duž Jadrana ima lokalno obilnije oborine, osobito na području Dalmacije. U Gorskom kotaru pada snijeg, u Lici povremeno.

Zbog jakog snijega otežano se vozi dijelom zemlje, pogledajte stanje na cestama

Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između Bosiljeva II i Kikovice vožnju otežava i usporava snijeg i jak vjetar, stoga prema izvješću HAK-a “za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci ili Istri i obrnuto.”

U nastavku dana na zimske prilike treba računati i u nizinama, gdje će kiša prelaziti u susnježicu i snijeg. Bijelih pahulja prolazno može biti i uz obalu, prije svega sjevernog dijela Jadrana. Na snazi je, stoga, upozorenje putem sustava Meteoalarm DHMZ-a za riječko područje, a upozorava na susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača ponajprije u unutrašnjosti Istre i riječkom zaleđu, ali i na mogućnost susnježice i snijega ponegdje uz obalu te prolazno i na otocima.

Otežava i jak vjetar, osobito jugozapadnjak u dijelu Dalmacije, dok je pod Velebitom zapuhala bura, jačat će u nastavku dana.

Petak ipak donosi manje oborine, uglavnom će to biti kiša na području Dalmacije, snijeg će padati u gorju, no bura pokoju pahulju može donijeti i do obale sjevernog Jadrana. Bura će jačati, osobito prema kraju petka i s petka na subotu pa ako ne morate, ne krećite na put!

Zimski će biti dojam i u danima vikenda, treba računati i na kišu i na snijeg.

