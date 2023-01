Podijeli :

Izvor: N1

Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević govorila je Dnevniku N1 televizije o projektu Tajni kupac i o rastu cijena koje je eskaliralo nakon uvođenja eura 1. siječnja 2022. godine.

Knežević je našoj Ivani Tomić rekla kako su iz HUZP-a upozoravali na nelogičnosti vezane uz projekt Tajni kupac, poput toga da oni od početka projekta popisuju jedan te isti proizvod kod jednog trgovca i da to nema previše smisla. “Trebali smo imati kontakt elefon gdje se to može prijaviti i da se odmah intervenira. To je DIRH trebao objaviti. Mi ne radimo crne liste, to je teško dokazati, mi nemamo ljudi da to provjeravamo. Nema odgovornosti na udrugama za ovo što se dogodilo”, kaže Knežević.

Zašto je u susjedstvu jeftinije nego u Hrvatskoj? Prije Hrvatske u eurozonu je ušla Latvija. Kako se to odrazilo na nju?

U projektu Tajni kupac pratili su kretanje cijene 60 proizvoda i 36 usluga. Prema riječima šefice HUZP-a: “Mi to popisujemo od 15. do kraja mjeseca, ovo što se zadnjih par dana dogodilo, nije stiglo na popisvanje. Mi nemamo što prijaviti. Ne može se to ni dogoditi, mi pratimo istu uslgu, isti proizvod kod istog trgovca…”

“Svrha je faktor iznenađenja. Ovako, ako mi popisujemo oštro brašno kod istog trgovca, ne vidim zašto bi on pogriješio”, kaže Knežević.

“Ako se prijete, trebali bi to i napraviti, da ne ostane na praznim riječima. Doista je bilo drastičnih poskupljenja”, govori o Vladinim najavama da će se obračunati sa svima koji su neopravdano dignuli cijene. Na pitanje je li Vlada učinila dovoljno, Knežević kaže: “Upozoravali smo da nije učinjeno dovoljno. Inspektori isto mogu biti tajni kupci. Oni mogu doći, popiti kavu i vidjeti cijenu. S tim što oni mogu i kazniti, mi samo evidentiramo i dalje prijavljujemo, ništa ne možemo”!

