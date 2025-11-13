Screenshot/ Facebook

Sedam od četrnaest timova Hitne medicinske službe Grada Zagreba u ponedjeljak je čekalo u redu za predaju pacijenata na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu KBC-a Zagreb, zbog nedostatka slobodnih bolničkih kreveta, objavljeno je na stranici Hitna uživo 194.

"7 od 14 raspoloživi ekipa HMS Grada Zagreba čeka u redu za prijem pacijenata na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu KBC Zagreb. Razlog, nema slobodnih kreveta", napisali su na Facebook stranici Hitna uživo 194.

Od KBC-a Zagreb zatražili smo objašnjenje i njihov ćemo odgovor objaviti čim ga dobijemo.