Oglas

Nema slobodnih kreveta

VIDEO / Kolaps u KBC-u Zagreb: Ekipe Hitne čekaju u redu za predaju pacijenata

author
N1 Info
|
13. stu. 2025. 12:28
Hitna pomoć
Screenshot/ Facebook

Sedam od četrnaest timova Hitne medicinske službe Grada Zagreba u ponedjeljak je čekalo u redu za predaju pacijenata na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu KBC-a Zagreb, zbog nedostatka slobodnih bolničkih kreveta, objavljeno je na stranici Hitna uživo 194.

Oglas

"7 od 14 raspoloživi ekipa HMS Grada Zagreba čeka u redu za prijem pacijenata na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu KBC Zagreb. Razlog, nema slobodnih kreveta", napisali su na Facebook stranici Hitna uživo 194.

Od KBC-a Zagreb zatražili smo objašnjenje i njihov ćemo odgovor objaviti čim ga dobijemo.

Teme
Hitan prijem Hitna pomoć KBC Zagreb vozila hitne pomoći

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ