Korlaet o usporedbi Bandića i Tomaševića: Vidljiva je na prvu, ali na drugu…

Izvor: N1 / Nataša Vidaković

Zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba, Luka Korlaet, gostovao je u Newsroomu gdje je komentirao problem s odvozom otpada i štrajk radnika Čistoće.

Korlaet kaže kako proces mirenja traje i da je on u ingerenciji Holdinga. “Optimist sam, bio je težak tjedan. Dobro se razriješilo na dobrobit svih. Pet od 11 zahtjeva je usvojeno, a o šest će se još raspravljati”, rekao je.

Komentirao je i moguće poskupljenje odvoza smeća. “Čistoća je poduzeće koje mora biti samoodrživo, a ne financirano od gradskog proračuna. Do sada je Čistoća svake godine imala minus od 200 milijuna kuna. Zakon nas je sada obavezao da top poslovanje bude održivo i ako se usvoje ove zakoni onda to negdje moramo kompenzirati, ostaje otvorena mogućnost, rekao je Korlaet.

Na pitanje je li ranije trebalo malo više razumijevanja od strane vodećih ljudi u Čistoći kaže da tu svakako ima dio istine. “Trebalo je imati malo više socijalne inteligencije: Tomašević to očito ima, leži mu razrješavanje poteškoća, neki su ukočeniji, ali ne treba im to zamjeriti jer vjerujemo da je postojala dobra volja. Već su neki pomaci napravljeni i prije”, dodao je.

Objasnio je da što se tiče Holdinga, proces mirenja je u tijeku, a pregovori se vode i u ZET-u. “Treba samo malo strpljenja jer postoji dobra volja, nema potrebe za izlaženjem na ulicu. I ranije su proširena neka prava radnika”, smatra Korlaet.

Napomenuo je da su otkazi za tri djelatnika Čistoće bila pretjerana mjera, ali da je neka sankcija trebala biti izrečena. “Ako apeliramo na građane onda se i djelatnici Čistoće moraju tako ponašati. Ona snimka je djelovala demotivirajuće za građane. Mjera je definitivno bila pretjerana, ali ovo je ipak bio jedan eksces.”, rekao je i pohvalio radnike za sve što rade za grad.

Što se tiče komparacija s Bandića i Tomaševića kaže da su one jasne na prvu, ali da se na drugu vidi da to nije isto. “Bandić je to radio u vrijeme kampanje na način da bi se obukao u radno odijelo i pola sata pokazivao kako se radi posao i glumatao te na kraju sjeo u svoju limuzinu. Tomašević je u to ušao na poziv radnika i rekao da želi vidjeti stanje, što je sve njima prepreka”, rekao je Korlaet.

Na pitanje hoće li poskupiti usluge ZET-a kaže da bi bilo dobro da građani znaju Grad sufinancira ZET s milijardu kuna godišnje da bi cijena bila četiri kune.

Što se obnove tiče rekao je da je dobio pozitivan dojam od trećeg po redu ministra građevinarstva te da održavaju sastanke i kako je on optimist. “U ingerenciji Grada je obnova naših, gradskih zgrada, škola, vrtića, bolnica itd. Što se tiče privatnih zgrada one su u ingerenciji države, mi smo samo dionik”, dodao je.

