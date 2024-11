Počinje sezona obvezne zimske opreme: Evo kolike ćete platiti ako je nemate

Podijeli :

Od petka počinje sezona zimskih uvjeta na cestama i obavezne uporabe zimske opreme na dionicma autocesta i većine državnih cesta u kontinentalnom dijelu Hrvatske.

Za vrijeme zimskih uvjeta od 15. studenoga do 15. travnja zabranjuje se promet vozilima bez propisane zimske opreme i teretnim automobilima s priključnim vozilom, a vozači motornih vozila dužni su očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg, led ili vodu na vozilu, podsjeća policija.

Obaveza uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila oružanih snaga.

Vozači koji upravljaju vozilom bez zimske opreme platit će kaznu od 130,00 eura dok su novčane kazne od 660 do 1990 eura predviđene za pravne ili fizičke osobe obrtnike koji narede ili dopuste da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema zimsku opremu.

Iako zima kalendarski još nje počela već se očekuje hladnije vrijeme, praćeno kišom, vjetrom, maglom te mogućim snijegom pa se vozačima preporučuje dodatni oprez jer se u otežanim uvjetima povećava i opasnost od prometnih nesreća.

U zimske dionice javnih cesta ulazi 839 kilometara autocesta, 1863 kilometara državnih i županijskih cesta te 68 kilometara državnih cesta za tranzitni promet iz luka Vukovar, Osijek, odnosno luke i rafinerije Sisak.

Policija podsjeća da je od 1. studenog obvezna vožnja motornih vozila s upaljenim svjetlima te da su zimski uvjeti na cesti takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.

Na početku sezone obvezne uporabe zimske opreme i Hrvatske autoceste (HAC) pozvale su vozače da pripreme vozila i na put ne kreću bez zimske opreme.

Pod zimskom opremom podrazumijevaju se zimske gume na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 milimetra i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje.

Hrvatske autoceste navode da u solanama imaju nešto više od 13 tona posipala, a na raspolaganju je prema potrebi oko 44 tona. Za sezonu su spremna 773 radnika s 200 vozila i traktora.

Zimske ekipe HAC-a su spremne, naročito na zimskim dionicama u Lici i Gorskom kotaru gdje je zimska služba na snazi već mjesec dana, od 15. listopada.

Zimske dionice autocesta su A1 od Zagreba do Maslenice; A2 od GP Macelj do čvorišta Jankomir u Zagrebu, A3 od GP Bregana do GP Bajakovo, A4 od GP Goričan do čvorišta Ivanja Reka, A5 od čvorišta Osijek do čvorišta Sredanci na A3 i A6 od Bosiljeva 2 do čvorišta Orehovica na A7.

