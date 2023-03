Laura nakon nevjerojatne odluke vladajućih: “Samo ću im postaviti jedno pitanje”

Podijeli :

Saborska većina u petak je odbila prijedlog Anke Mrak Taritaš i oporbenih klubova da se roditeljima njegovateljima nakon osobne tragedije, nakon smrti djeteta koje njeguju, omogući da još 6 mjeseci primaju naknadu.

Za 76 zastupnika očito je sasvim u redu da roditelji njegovatelji odmah nakon smrti svoje djece idu na burzu. U petak su na galeriji u Sabornici roditelji i djeca pratili glasovanje, takva odluka ne samo da ih je razočarala nego je neke od njih natjerala i na suze. Među njima je bila i medijima se obratila Laura Soče, djevojka koja je unatoč cerebralnoj paralizi te potpunoj sljepoći nedavno diplomirala te postala prvostupnica teologije izražavajući čistu tugu i sram.

“I dalje sam tužna ljuta i razočarana, odluka je sramotna. Ja ću samo postavit jedno pitanje i neka vam to bude poruka: gdje vam je ljudskost i gdje vam je srce? Jer tu se radi o ljudskosti i koliki ste ljudi”, rekla je Soče.

Ni dva dana nakon odluke većine u Saboru, emocije se nisu slegle, 24-godišnja Laura Soče osjeća tugu, sram, čisto razočarenje. Dok su zastupnici glasali o njihovoj sudbini, uživo je s ostalom djecom s teškoćama i njihovim roditeljima sve pratila i ona. Još u petak je pokazala da je borac, borac za prava osoba s invaliditetom i njihovih obitelji:

“Mi im poručujemo – samo to radite, ali mi ne odustajemo. Mi smo borci koje se uvijek bore za svoja prava. Hvala vam!”, dodala je.

Shrvan je i Laurin otac, roditelj njegovatelj, koji za kćer brine 24 sata dnevno.

“Znači vi 10 godina ne radite i da se sutra morate zaposlit negdje imate radnog iskustva proteklih deset godina nula. Znači tko će vas zaposlit i kako ćete funkcionirat i da vam je dijete dan prije umrlo, vi ćete dan poslije ići na burzu prijavit se kao da se ništa nije dogodilo. Znači dijete izbrišete zaboravite, pa pasa da pokopate to ne biste napravili”, rekao je Loren Soče.

Nimalo ishitreno raspravlja se o ovom pitanju više od jednog desetljeća, a nakon što vladajuća većina nije htjela prihvatiti oporbeni prijedlog, obećali su svoj do 15. srpnja.

“Možda je najblaža riječ reći da su to gluposti, da je to otezanje tog pitanja, ne postoji ni pravna prepreka ni nedoumica, da Piletić ili premijer ne bi mogli donijeti da se dogradi ta rečenica da se tim ljudima da to pravo”, smatra Suzana Rešetar iz Udruge Sjena.

Iz Udruge kažu da se ne radi o velikom broju obitelji niti o velikom iznosu. U tragičnoj situaciji gubitka djeteta godišnje se nađe 20 do 30 roditelja njegovatelja.

“Novac nije problem. Problem je očito njihova volja, pomišljam da postoji psihološka crta sadizma sociopatije”, dodaje Rešetar.

Da se radi o nedostatku političke volje slaže se i novinar Hrvoje Belamarić. “U ustavu piše da smo socijalna država, mi kršimo ustav. Mi sad da dignemo tužbe i da tražimo od države da to plati, puno bi platila. Mi smo pristojni građani koji gutamo govna da bi njima bilo bolje”, rekao je.

Roditelji poručuju da s borbom neće stati. “U Hrvatskoj ima 600.000 osoba s invaliditetom plus njihovi roditelji obitelj, da je to biračko tijelo ako bi se ujedinilo to je respektabilan broj i trebaju povest računa kakvi su prema njima jer to su sve danas sutra punoljetne osobe koje mogu glasati i promijeniti vlast. Sve moguće u ovoj državi”, kaže jedan od roditelja njegovatelja.

Dodatnu potporu roditeljima njegovateljima za produženje naknade od 6 mjeseci daju njihova djeca koja su im zahvalna na konstantnoj 24-satnoj brizi.

“Jer su me od početka tretirali kao normalnu osobu, odgojili su me posebno hvala tati i mami, a tati posebno koji je uvijek bio uz mene nekad sam mislila da ne mogu, a on je rekao Laura možeš grizi bori se”, kaže Laura Soče.

Novi zakon u saboru bi trebao treba biti do 15. srpnja prije ljetne stanke. Predizborna je godina pa ima razloga za optimizam.

