Jurčić: Politika bez vizije uništava prostor i turizam, a stambena politika je u kaosu

Podijeli :

N1

Ekonomski analitičar Ljubo Jurčić bio je gost Nine Kljenak u Novom danu N1 televizije.

Jurčić kaže kako se ne radi u smjeru koji on smatra dobrim .”Vlada nema cjelovitu politiku. Najlakše je mijenjati poreze i izgleda da oni to rade da se pokaže da nešto rade. Ništa se u Hrvatskoj u posljednjih 15-20 godina nije promijenilo. Industrijska proizvodnja pada, a poljoprivreda je na istom nivou. Te promjene koje se rade da izgleda da se nešto radi, to je najlakše, to je činovnički posao”, pojašnjava Jurčić.

“To nema nikakav značajniji utjecaj na ukupnu ekonomsku aktivnost. Porezi su bili instrument do prije 100 godina”, govori.

Prazan džep nakon blagdana: Ova tri horoskopska znaka najviše vole trošiti novac

Hrvatska ne koristi ekonomske udžbenike ni ekonomsku znanost, kaže ekonomist.

Na pitanje zašto ne primijenimo rješenja koja već postoje u drugim zemljama, Jurčić kaže kako nema strpljenja da se to dobro pripremi. Kaže kako je svojedobno procjenjivao da se porez na nekretnine treba uvoditi barem 10 godina.

“Ovo što sad imamo je komunalna naknada, kako smo to prije zvali. Predlagao sam da se komunalna naknada zamijeni porezom na nekretnine. Porez na nekretnine bi usmjeren prema općem prihodu lokalne države, a komunalna naknada ima drugačiju svrhu”, kaže.

Opasno poluznanje

“Prije svega to je neznanje. Trebate ljude koji se time bave 24 sata, ti ljudi su u institucijama koje se bave samo time, a ne politikantstvom. Najopasnije je poluznanje, a to je da netko misli da je nešto malo što on zna cjelokupno znanje i daje prijedlog, a ne zna koliko ne zna”, govori i dodaje da kad se nema cjelovito znanje onda se “koketira, političari s interesnim skupinama da se stekne prihvatljivost tog poteza”.

Tako smo, navodi primjer, napravili grešku i kod oporezivanja ležajeva u turizmu. “Sad vidimo u kakvu nas je situaciju doveo taj potez. Da smo tad imali cjelovit pregled, ne jednog čovjeka, nego cijele grupe ljudi, onda bi znali da ćemo za 10 godina biti u toj situaciji”, govori.

“S takvom politikom smo uništili prostor, turizam doveli u ćorsokak, a vidimo i u kakvom je stanju stambena politika. Ovi poluznanci su najopasniji.”

Ministri financija

Što se tiče ministra Primorca, Jurčić kaže kako je on znalac u javnim financijama i kaže da su potezi koje radi s obveznicama i sličnim savršeni. Kaže i da je bivši ministar Zdravko Marić bio dobar što se tiče financija. Nijedan od njih nije ništa drugo ni dirao, kaže Jurčić, nego se ostalim stvarima bave ljudi koji o njima malo znaju.

“Mi malo lutamo pa lupimo u jedno stablo pa opet malo lutamo i lupimo u drugo. Žalosno. Jednostavno se u putu nove Hrvatske izgubila ta ekonomska znanost. Svi su pametni jer su napravili neku transakciju, a ne shvaćaju da je to složen sustav”, kaže.

“Hrvatska je u dobroj situaciji jer se nalazi u EU-u, naši ljudi su pametni, obrazovanje nam je još uvijek dobro”, kaže.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.