Ljuština: Teško će Barišić izbrisati Mamića iz svoje biografije

"U zapisniku Skupštine stoji da su mamićevci vikali, izazivali nered i srušili kvorum, a ni riječi o tome da je netko htio sam izabrati Predsjedništvo", ogorčen je član Skupštine Dinama Duško Ljuština nakon raspleta 9. ožujka u zagrebačkom Sheratonu.

Na pitanje je li on mamićevac, kaže: “Ja sam Duško Ljuština i tamo sam kao predstavnik grada. Mene istina ne može uvrijediti, ali ovdje se nitko ne bavi istinom.”

Ljuštinu najviše muči to kako je Mirko Barišić preokrenuo kaput: “Ja sam 36 godina bio direktor kazališta i znao sam sve prihode i sve rashode. Pretpostavljam da je i Barišić tako znao sve što se događalo u Dinamu. Mi smo tri puta na Izvršnom odboru donosili odluke da Dinamo nije oštećen ni za jednu lipu i da je to najuzorniji klub, a da je Mamić sve i sva.”

Sve se promijenilo nakon sastanka u Banja Luci: “Mamić postao nitko i ništa, kriminalac. Ako me se 10 godina uvjeravalo u jedno a sad me se želi uvjeriti u nešto sasvim drugo, onda me se smatra maloumnim. Pa svi do jedan smo tamo, uključujući mene, vikali da je naš statut genijalan, da nitko nema takav statut! ”

Usprkos svemu, Ljuština se ne boji kaznene odgovornosti:” Ne znam treba li se Barišić bojati, ali teško će izbrisati Mamića iz svoje biografije. Pa nisam ja njega uvjeravao da je sve u redu, nego je on mene.”

