N1 doznaje: Dekanić i ostali osumnjičeni izlaze iz istražnog zatvora na slobodu

Dubravka Petric/PIXSELL

Vukovarsko-srijemskom županu Damiru Dekaniću 15. travnja ističe 30 dana pritvora pa bi do sutra trebalo biti određeno hoće li, ako do tada svi svjedoci ne budu ispitani, on biti dodatno produžen.

Kako doznajemo, na osječki sud došao je prijedlog USKOK-a, a sud je za N1 potvrdio da Dekanić i ostali izlaze na slobodu.

Podsjetimo, PU vukovarsko- srijemska je jučer izvijestila da je pokrenula disciplinski postupak protiv još četvero policijskih službenika vezano uz slučaj Dekanića. Zbog nezakonitosti s prošlogodišnjom prometnom nesrećom, u kojoj je u noći s 16. na 17. travnja sudjelovao župan Damir Dekanić, uz župana Dekanića, prije gotovo mjesec dana uhićeno je i troje policajaca te još dvije osobe.

Ranije uhićeni policijski službenici su odlukom načelnika policijske uprave udaljeni iz službe. Svi su završili u jednomjesečnom pritvoru u osječkom zatvoru, osim osumnjičene policajke radi trudnoće.

