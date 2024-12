N1 komentar: Lekcija Turudić ili zašto nam Plenković nije dao pričati o ustavnim sucima?

Podijeli :

Donosimo jutarnju političku analizu Mile Moralić.

Napokon. Premijer Andrej Plenković napokon je otkrio zašto se odluka o deset novih sudaca Ustavnog suda donijela u zadnji tren. HDZ je namjerno planirao da bude 5 do 12, a naknadno se oporba pak pobrinula da bude 12 i 5.

Govoreći sinoć nakon predsjedništva HDZ-a, iznerviran novinarskim pitanjima o produljenju mandata sucima i pokušavajući u dramatičnom nastupu nametnuti priču o neodgovornoj oporbi i medijima, Plenković je u jednom trenu popustio i priznao.

Namjerno se tempiralo da bude sto manji rok između dogovora – vama pet, nama pet i izglasavanja u Saboru kako se, kako je rekao, ta priča ne bi danima medijski razvlačila, a kandidatima se izvlačile različite stvari. Tako je bilo, prisjeća se u grču Plenković, s izborom glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića. Previše je prošlo od odluke do glasovanja pa se to, kako on to naziva, razvlačilo po medijima. Ali više ne, lekcija naučena, poručio je sinoć iziritirani premijer. Lekcija je valjda što više suziti, ako ne i dokinuti prostor javne kritičke rasprave.

Konkretan predmet premijerove brige, bio je bez sumnje sudac Ante Galić, “drug” iz SMS-ova Josipe Rimac koja mu nehajno poručuje da pazi na nju dok se protiv nje vodi postupak. Njen je mobitel, kao i onaj Gabrijele Zalac, vječiti izvor nervoze za HDZ i Plenkovića. Podsjetimo, SMS-ovi Rimac i Turudića, Lipe i Radosti, objavljeni su u nastavcima par dana prije glasovanja o Ivanu Turudiću. Dosta neugodna lekcija.

