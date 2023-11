N1 komentar: Zbunjujući potez nervoznog Plenkovića neće dobro odjeknuti u Bruxellesu

Podijeli :

Donosimo jutarnju analizu našeg Ilije Radića.

Ministrici Nini Obuljen Koržinek treba odati priznanje – u jeku afere u koju je uključeno njeno ministarstvo hrabro je sjela pred Milu Moralić i 45 minuta objašnjavala situaciju u kojoj je Geodetskom fakultetu bez natječaja isplaćeno 19 milijuna kuna koje je onda, sumnjaju europski istražitelji, dekan Almin Džapo sa suradncima trošio na jahte, automobile i skupa putovanja.

E, sad, kako je to ministrica objašnjavala, drugo je pitanje. Obuljen Koržinek inzistira da je cijeli proces obavljen na jedini mogući način u kriznoj situaciji netom nakon potresa, u lockdownu. Kaže da je angažiranje Geodetskog fakulteta kao javne institucije u hitnom postupku bez natječaja bila ispravna, stručna odluka i da bi sve opet ponovila. Tvrdi da posao 3D snimanja nije bio preplaćen, iako nitko nije provjerio je li iznos koji je fakultet naplatio realan. No, europski istražitelji misle da sve nije tako čisto i logično pa slučaj češljaju. To je očigledno zabrinulo i ministricu i premijera pa je sve otišlo toliko daleko da Andrej Plenković u svojim izjavama pokušava srušiti jurisdikciju ureda Europskog javnog tužitelja.

Tako je u četvrtak nakon sjednice Vlade pokušao objasniti da istražitelji te institucije nemaju razloga češljati što je s novcem koji je isplaćen Geodetskom fakultetu jer to nije novac iz Fonda solidarnosti nego iz nacionalnog proračuna. Kao da to radi nekakvu razliku ako su sredstva pronevjerena. Ipak, nešto cijelu situaciju stavlja u rubriku vjerovali ili ne – čak i kad su Plenković i Obuljen Koržinek suočeni s dokazima, oni i dalje ne odustaju. Naime, upravo je Vlada čiji šef i ministrica tvrde da je novac dan Geodetskom fakultetu novac iz državnog proračuna, u Izvješće o izvršenju proračuna te iste isplate označila kao novac iz Fondova Europske unije. Ponovit ću – ono za što Plenković sada tvrdi da je novac iz državnog proračuna, u tom istom proračunu, u službenom dokumentu koji je Vlada izglasala i poslala u Sabor navedeno je kao europski novac.

Plenkovićev mandat pratim od početka, od 2016. godine i naprosto mi je nezamislivo da bi on prije dvije, tri ili pet godina s medijima razgovarao na ovaj način kako to postaje sve češće i češće. Sjećamo se afera nekih bivših ministara od kojih je premijer redovito prao ruke riječima: “To je na njima da objašnjavaju.” Sada, u slučaju jedne od najdugovječnijih ministrica i afere u njenom resoru, Plenković suče rukave i žestoko brani čak i neobranjivo.

Ne odgovaraju mu europski istražitelji jer istražuju sumnjivo trošenje europskih sredstava – kaže: ‘Nisu oni svete krave, griješe’. Ne odgovara mu Telegram kad citira njegove dokumente – kaže: ‘Lažu’ i poručuje da ne treba vjerovati njegovom dokumentu, nego moramo vjerovati njegovim riječima.

Ne odgovaraju mu seljaci koji prosvjeduju – kaže: ‘Oporba ih instruira’ – dok ti isti prosvjednici javno režu HDZ-ove članske iskaznice.

Ne odgovara mu N1 kada prenosi informacije o nervozi zbog anketa iz njegove stranke koje ukazuju da HDZ stoji lošije od očekivanog, kaže da i mi lažemo.

Je li premijer nervozan ili nije, gledatelji mogu prosuditi sami na temelju njegovih medijskih nastupa proteklih tjedana, no propitivanje ovlasti neovisnog europskog tijela sigurno neće dobro odjeknuti ni u Bruxellesu.

Jedno je učiti poslu novinare ili glavnu državnu odvjetnicu s kojom je, prema vlastitim riječima, na telefonskoj liniji. Ali, dijeliti lekcije europskim istražiteljima kojima je jedina uloga pratiti trošenje milijuna koji nam se slijevaju iz Europske unije djeluje hrabro i za nekoć vrlo odmjerenog Andreja Plenkovića.

