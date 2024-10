Na Pelješkom mostu otkrivene mikropukotine, oglasili se i stručnjaci

Podijeli :

Igor Soban/PIXSELL

Na stupovima Pelješkog mosta primijećene su mikropukotine. Prema riječima stručnjaka, ovakve pukotine tipične su za betone visoke čvrstoće te nisu alarmantne za sigurnost mosta. Zaštićene su silanskim premazima, koji dodatno štite armaturu od prodora soli, a prema tvrdnjama stručnjaka, trenutno nema utjecaja na sigurnost mosta ili armaturu.

Hrvatske ceste, koje su odgovorne za upravljanje mostom, već neko vrijeme nadziru stanje pukotina, u suradnji s izvođačem radova i projektantom. Stručnjaci kontinuirano prate razvoj pukotina kako bi se osiguralo da ne dođe do širenja ili ozbiljnijih oštećenja, piše Jutarnji list.

U slučaju potrebe za intervencijom, izvođač radova – tvrtka China Road and Bridge Corporation – bit će zadužen za popravke s obzirom na to da je za most izdana desetogodišnja garancija.. Hrvatske ceste svakodnevno provode rutinske preglede, a obavljaju se i redovni godišnji te glavni pregledi svake dvije godine.

Prošle godine Hrvatske ceste raspisale su natječaj za odabir tvrtke koja će u razdoblju od 2024. do 2028. obavljati redovne preglede mosta, procijenjene vrijednosti od 1,156 milijuna eura s PDV-om, a na natječaj su stigle dvije ponude.

Konzorcij tvrtki Contech i Captura Venti iz Zagreba te talijanske Aiviewgroup ponudio je cijenu nešto veću od 900.000 eura, dok je konzorcij tvrtki Urbane ideje iz Samobora, Air-RMLD iz Zagreba i Ante inženjerstvo iz Zmijavaca dao ponudu u vrijednosti od 1,093 milijuna eura.

Naime, Hrvatske ceste tada su odabrale skuplju verziju jer jeftinijoj opciji nisu priznate reference stručnjaka za preglede brojnih vijadukata. Nakon toga, taj je hrvatsko-talijanski konzorcij podnio žalbu, DKOM je poništio odluku Hrvatskih cesta te je ponovno razmatrana svaka od opcije.

Sada su Hrvatske ceste konzorciju koji je ponudio nižu cijenu priznale stručnjake za vijadukte, ali ne i ugovore i račune talijanskim stručnjacima, operaterima dronova iz Aiview grupe koja je dio konzorcija. Naime, natječajem se tražio pregled mosta pomoću dronova. Hrvatske ceste ponovo odabiru skuplju ponudu, a hrvatsko-talijanski konzorcij ulaže žalbu DKOM-u i na ovu odluku te se sada očekuje njihov pravorijek.

