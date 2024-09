Nađi: Ovo divljačko dizanje poreza iznajmljivačima znači da mnogi Hrvati neće na more

Podijeli :

Porezna reforma koju je najavila vlade stavila je u fokus javnosti povećanje poreznih nameta za iznamljivače apartmana. Iz Vlade tvrde kako je vrijeme da se kratkoročni najam izjednači s drugim djelatnostima i misle kako će ovim potezom zaustaviti apartmanizaciju. S druge strane, ekonomisti, barem dio njih, upozoravaju da je ovo značajan rast poreza bez da se rezalo na drugoj strani, recimo smanjenjem PDV-a.

“Divljačko dizanje poreza”

Davor Nađi iz stranke Fokus podizanje poreza iznajmljivačima naziva – divljačkim.

“Divljačko dizanje poreza na male paušalne iznajmljivače će poskupiti ljetovanje Hrvatima! A to je i nastavak Vladine politike gaženja malih da bi se pomoglo velikima.

Iako se u zadnje vrijeme digla frka zbog uistinu povoljnog poreznog tretmana malih iznajmljivača, probajte se nakratko zaustaviti i razmisliti da to nije tako bilo do sada. Koje bi bile cijene noćenja na Jadranu da imamo recimo 300.000 ili 500.000 apartmana manje, a da je potražnja ista? Koliko Hrvata bi si moglo priuštiti ljetovanje na Jadranu”, pita se Nađi.

“Upravo povoljan porezni tretman malih iznajmljivača uz veliku potražnju je osigurao dovoljan rast ponude da cijene ostanu prihvatljive barem dijelu građana, a dio građana na taj način ima i vlastiti smještaj. Na taj način ljudi manje platežne moći imaju povoljniju alternativu hotelima koji često u sezoni budu cjenovno izvan dosega većini građana RH.

Sada kad zbog dizanja poreza malim iznajmljivačima (uz paušalni porez koji raste do 6 puta, nekima raste i porez na nekretnine do 2 puta) dođe do porasta cijena te vrste smještaja, hoteli i kampovi će postati cjenovno konkurentniji što ide u prilog velikima kontra malih”, napisao je na Facebooku.

Neki imaju povoljniji tretman

“Drugi benefit povoljnog poreznog tretmana malih iznajmljivača je bio i da na taj način se velik dio zarade od turizma slijeva običnim građanima, a ne hotelskim kompanijama. Da se razumijemo, ok je da novac ide hotelskim kompanijama. Ali građani bi od toga imali više koristi da više građana ima naviku kupnje udjela u njima.

No ljude se godinama obeshrabrivalo (i porezno) od ulaganja na burzi i sad smo tu gdje jesmo. Nadam se ipak da će se to promijeniti jer zarada od turizma može biti i veća kroz ulaganje na burzi od ulaganja u iznajmljivanje nekretnina”, piše Nađi.

Selak Raspudić: “Smisao ove porezne reforme je da još jedan broj građana lošije živi”

“No ono što se ne spominje je da recimo kod komunalne naknade hoteli i kampovi imaju povoljniji porezni tretman jer oni imaju ograničenje plaćanja komunalne naknade na 1,5 posto iznosa ukupnih prihoda.

Nitko drugi nema tako postavljen limit, pa je očito da se velike ne dira, a male se gazi, što je inače potpis Plenkovićeve vlade, još od rada nedjeljom preko kontrole cijene u trgovinama koje su ubile male trgovine do kontrole cijena goriva koje su ubile male benzinske”, dodaje.

“I za kraj, zanimljivo je da se cilj dizanja poreza malim iznajmljivačima iznad poreza dugoročnog najma, a to je da se više nekretnina prebaci u dugoročni najam, nije pokušao postići smanjenjem poreza na dugoročni najam. Ne, taj porez je ostao isti. A malim iznajmljivačima se diže paušalni porez i do 6 PUTA! Plus porez na nekretnine raste do 2 PUTA!

Istina, potrebna je veća pravednost poreznog sustava. Ali ovo nije to. Ovo je samo guljenje građana da bi se napunila državna blagajna. Da se stvarno želi pravedan porezni sustav, onda bi se ovaj porezni zakon bacio u smeće i napisao novi otpočetka”, zaključuje Nađi.

