“Najmanje nam treba još jedan veliki rat na Bliskom istoku”

Nova ratna fronta na Bliskom istoku dodatno će oslabiti i logistiku i financije, a i pažnju međunarodne zajednice kada je riječ o Ukrajini, gdje rat bjesni već godinu i pol dana. U Zagrebu je prošli tjedan održana međunarodna donatorska konferencija o humanitarnom razminiranju. O stanju u Ukrajini i globalnoj sigurnosti europskog prostora naša Mila Moralić razgovarala je sa švedskim državnim tajnikom za obranu Johanom Berggrenom.

N1: Započela bih s Međunarodnom donatorskom konferencijom za humanitarno razminiranje. Razminiranje će biti velik izazov za Ukrajinu, čak i sada, ali i u godinama nakon što rat napokon završi. Kako gledate na ovu situaciju i kakav je doprinos švedske vlade ovom procesu?

Berggren: Kao prvo, najljepša vam hvala na ovoj prilici i veliko hvala Hrvatskoj i predivnom Zagrebu na organiziranju ove vrlo važne konferencije. Kao što ste i rekli, velik broj mina u Ukrajini predstavlja golem izazov. Prema podacima, do 30 posto zemlje kontaminirano je minama, što je golema prepreka za ljude koji ondje žive i gospodarski razvoj. Dakle, ovo je velik problem kojim se trebamo pozabaviti. Švedska vlada pozdravlja ovu konferenciju i vrlo je važno pokazati europsko i međunarodno jedinstvo o ovom pitanju. Danas su ovdje prisutne mnoge europske zemlje, ali ne samo one, koje su došle iskazati svoju predanost i naglasiti ovaj problem, odnosno izazov. Švedska već dugo pruža potporu Ukrajini na brojne načine. Od početka rata osigurali smo više od dvije milijarde eura vojne, civilne i humanitarne potpore. Od 2018. godine uključeni smo u razminiranje u Ukrajini i nastavit ćemo biti uključeni. Danas ćemo se obvezati donirati 12,5 milijuna eura Danskom vijeću za izbjeglice, što će osigurati sredstva za opremu, tehničke timove, pomoć s razminiranjem Ukrajine, pomoć stradalima od mina i pružanje edukacije o radu vezanom za mine. Dakle, radi se o sveobuhvatnom paketu koji će pomoći uhvatiti se u koštac s izazovom razminiranja u Ukrajini.

N1: Paralelno s ratom koji već neko vrijeme traje u Ukrajini, došlo je do nove krize na Bliskom istoku nakon eskalacije nasilja Hamasa usmjerenog protiv Izraela i plana Izraela da se brani. Međunarodna je zajednica, dakako, izrazila podršku Izraelu i njegovu pravu da se brani. Ali vlada velika zabrinutost oko onoga što će se dogoditi u Pojasu Gaze. Kakav je stav švedske vlade i bojite li se da će ovo eskalirati u veći regionalni sukob?

Berggren: Kao prvo, želim reći da švedska vlada snažno osuđuje Hamasove napade i agresiju na Izrael. Vidjeli smo strašne prizore, osobito na jugu Izraela. I, dakako, osuđujemo gubitak ljudskih života. Kao što ste rekli, Izrael se ima pravo braniti i snažno podržavamo to pravo. Spomenuli ste strah od regionalne eskalacije. Neko sam vrijeme radio na Bliskom istoku, uvijek postoji strah da bi sukobi na Bliskom istoku mogli eskalirati. Vidjeli smo neke naznake toga, no nadamo se da drugi akteri neće dovesti do eskalacije jer nam najmanje treba još jedan veliki rat na Bliskom istoku ili u svijetu. Već imamo dovoljno problema, no nadamo se da neće doći do regionalne eskalacije i stojimo uz Izrael.

N1: Kad govorimo o švedskoj obrambenoj politici, izrazili ste spremnost na pridruživanje NATO-u nakon početka rata u Ukrajini. Znamo kakva je trenutačna situacija, znamo za veto Mađarske. Kako očekujete da će se ovaj proces razvijati? Vide li se naznake nekog pomaka i kako gledate na stav mađarske vlade kao zemlje koja je također članica EU-a?

Berggren: Dolazim iz stranke koja je desetljećima zagovarala ulazak u NATO i vrlo smo uzbuđeni što ćemo se, nadam se, uskoro pridružiti NATO-u. Mislim da će švedsko članstvo pomoći švedskoj i europskoj sigurnosti, doprinosit ćemo svojim mornaričkim i zračnim kapacitetima, prikupljanjem obavještajnih podataka, znanjem i shvaćanjem nekih geopolitičkih pitanja u sjevernoj Europi. Sklopljeni su sporazumi u Madridu i Vilniusu, a sada očekujemo da će i turski parlament ratificirati švedsko članstvo te da ćemo se uskoro pridružiti NATO-u i igrati vrlo aktivnu ulogu, osobito u sjevernoj Europi, no i drugdje. Želimo biti aktivna članica.

N1: A kako gledate na problem koji Mađarska stavlja na dnevni red?

Berggren: Koliko shvaćam, to neće biti problem i bit će riješeno.

N1: Vrlo ste optimistični.

Berggren: Apsolutno! I radujem se članstvu u NATO-u.

