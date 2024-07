Nastavlja se toplinski val, cijela Hrvatska pod upozorenjima na vrućinu!

Podijeli :

Unsplash / DHMZ Screenshot / Ilustracija

Val vrućine koji je pogodio Hrvatsku se nastavlja. Državni hidrometeorološki zavod upozorava građane da je vrijeme opasno i da se ne izlažu suncu ako nije nužno.

Tijekom dana u četvrtak bit će pretežno sunčano, u većini krajeva vrlo vruće, kažu iz DHMZ-a.

U unutrašnjosti nestabilno, poslijepodne su uz jači razvoj oblaka lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije, a navečer na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 38°C.

Crveni Meteoalarm izdan je za područje cijele zemlje, s izuzetkom Like koja je danas pod narančastim upozorenjem.

Vrijeme u petak

Pretežno sunčano, osobito na Jadranu.

U unutrašnjosti mjestimice umjerena naoblaka, poslijepodne jači razvoj oblaka uz mogućnost za lokalne pljuskove s grmljavinom kojih može biti i na sjevernom Jadranu, a u noći uglavnom na krajnjem sjeveru zemlje. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i južni. Najniža temperatura zraka od 18 do 23, na Jadranu od 24 do 28, a najviša između 33 i 38°C.

Hrvatski Crveni križ objavio je savjete građanima kako da se zaštite od vrućine.

U najtoplijem dijelu dana ne bi trebalo boraviti na otvorenom, a svakako bi trebali piti dovoljno tekućine i izbjegavati alkohol i gazirana pića, ali i kavu.

Nosite laganu odjeću i obuću, zaštitite se od sunca i šeširom i naočalama, a djecu i životinje ni u kojem slučaju ne ostavljajte same u vozilima.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.