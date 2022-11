Ima li Vukovara i ostala 364 dana?

Svakog studenog fokus Hrvatske usmjeri se na Vukovar. Svakog studenog iz Vukovara političari šalju poruke identične lanjskima. Svakog studenog cijela Hrvatska sluša iste priče o Vukovaru od istih ili vrlo sličnih političkih aktera. Postoji li ovaj grad kad nije studeni? Nema sumnje da je život u Vukovaru kompleksan i da će takav biti još dugo. To ne spore ni građani ovog grada na Dunavu koji su, koliko god se u mnogim stvarima razlikovali, po pitanju toga postigli suglasje: Njihov grad živi svih 365 dana u godini, a ne samo 18. studenog.

Izvršna direktorica Europskog doma Dijana Antunović Lazić kaže kako Vukovar počinje dobivati dimenzije grada koji ima svakodnevnicu. “Nije kao u Zagrebu ili Osijeku, ali doista postoje pomaci”, kaže i dodaje kako ti pomaci ne idu uvijek zadovoljavajućom dinamikom, ali se ipak vide.

Grad je osobito lijep ljeti kada sve oživi. Na godišnje odmore vrate se Vukovarci koji su trbuhom za kruhom otišli iz grada, a dolaze i turisti. Kruzerima i brodovima koji plove po Dunavu. “Grad tada vrvi. Nije to neki veliki gospodarski napredak, ali grad vrvi”, opisala je Antunović Lazić za N1info.

Da se život vraća u grad smatra i pedagoginja u Dječjem vrtiću Vukovar, Mirjana Kulić. “Još uvijek je puno življe u Vinkovcima, ali i tu ima djece, obitelji… Kad se osvrnem, kad sam bila mlada, a to je bilo prije 40 i nešto godina, onda je to bio korzo, tu se šetalo, šetalo, šetalo… Uvijek je u Vinkovcima nekako bilo više života, ali i u Vukovaru sada ima trgovina, ima kafića, meni se čini da ima života. Ne znam gdje mladi izlaze, vidim da se žene, udaju, negdje se moraju upoznati”, govori.

Mnogi turisti i posjetitelji grada će je tek otkriti, ali Vukovarci već dugo ne mogu živjeti bez nje. Vukovarska Ada. Ako u Vukovaru imate obitelj i prijatelje ili ste slučajno proveli neko vrijeme u ovom gradu, netko vam je sigurno skrenuo pozornost na mjesta koja treba posjetiti. Ada stoji na vrhu ovog popisa. To je mjesto na kojemu se Vukovarci okupljaju i druže, a i naše sugovornice spominju je kao mjesto na kojemu su provele i provode lijepe trenutke.

Pedagoginja u Dječjem vrtiću Vukovar, Mirjana Kulić kaže kako je Adica posebno mjesto. A poseban joj je, kaže, i cijeli grad.

“Meni je Vukovar rodni grad, veže me za njega moja mladost, djetinjstvo… Lijepo je. Meni je u mom gradu sve lijepo. I ’98 kad sam se vratila mi je bilo lijepo. U progonstvu su mi ulice bile metar široke, a onda se vratiš… To je moj grad. Ne mogu zamisliti da živim drugdje”, kaže Kulić za N1info.

Desetljećima već Vukovar prati riječ suživot.

“Nije to nikakav suživot. To je naš život”, rekla mi je nedavno jedna poznanica govoreći o mjestu koje se i danas vrlo jasno dijeli na “vaše i naše”. Iako ova rečenica nije rečena u razgovoru o Vukovaru, sigurno se može preslikati i na situaciju u ovom gradu.

Antunović Lazić kaže kako grad više nije u tolikoj mjeri podijeljen na prema nacionalnoj strukturi. Ali je i dalje podijeljen.

“Vukovar je stalno podijeljen u nekom kontekstu. Bilo političkom, bilo etničkom. Trenutno, puno je više neslaganja i nesuglasja građana koji ne pripadaju istim političkim opcijama. Stalno smo poligon za neka prepucavanja, najčešće u političkom smislu”, govori.

Najočitiji primjer podijeljenosti s kojom Vukovar i dalje živi je obrazovanje. Djeca se od najranije dobi dijele prema modelu nastave koji pohađaju. Tako vrtićka djeca i osnovnoškolci mogu program i nastavu slušati prema hrvatskom programu ili onome nacionalnih manjina. Na veleučilištu te podjele više nema. “Mogu reći da tek kad postanu punoljetni građani, mladi imaju mogućnost birati, a do tada biraju roditelji, svi drugi, samo ne oni”, kaže Antunović Lazić.

Političari se hvale ulaganjima u Vukovar. Hvale se svime što su u gradu izgradili. A vide li građani sve to?

“U grad je uloženo puno novca. Ali ulagano je u infrastrukturu, ne u razvojne programe. Zato se ljudi i dalje iseljavaju, ne samo mladi. Iako se najviše vidi da odlaze mladi. Problem je što odlaze cijele obitelji”, govori Antunović Lazić i dodaje kako se građani Vukovara ponajprije sreću s egzistencijalnim problemima i nevelikom ponudom radnih mjesta.

“Što se tiče samog grada, rekla bih da je sad prilično dobro vrijeme jer je grad dobio oblik infrastrukturno, ali fali mu strategija razvoja, fali mu vizija, fale stvari koje bi pomogle, dale smjer razvoja grada Vukovara”, govori. Politika, dodaje, već desetljećima provodi sličan model u ovom gradu utemeljen na prepucavanjima, a to je “kočnica razvoju i prosperitetu grada”. “Vukovar još nije dobio obilježja gospodarskog ni turističkog razvoja, još uvijek dominira političko prepucavanje i to je jako vidljivo u gradu”, smatra direktorica Europskog doma.

Nije sve crno-bijelo pa je i Vukovar danas dokaz toga da su stvari često obojane i drugim nijansama. Kulić kaže: “Život je onakav kakav si napraviš. Ja se usudim reći da je život u Vukovaru lijep. Puno je mladih obitelji koje su doselile, dodijeljeni su im stanovi, osjetimo mi to u Borovu. Tu imamo osam vrtićkih skupina, iskoristili smo sve raspoložive kapacitete…”, rekla je za N1info Kulić.

Vukovarski dječji vrtić radi u četiri gradska objekta i tri na selu, a ček 640 djece raspoređeno je u 30 odgojnih skupina. Veliki je to napredak u usporedbi s jednim djetetom i “još jednim posuđenim” koja su u vrtić krenula ’98. kad je počeo povratak u Vukovar, prisjeća se Kulić. Dodaje i da je jedan od vukovarskih vrtića nedavno proglašem najboljim, da se puno radi na razvoju ekološke svijesti kod djece, ali i na brojnim drugim projektima. Spominje tako i projekt “Super je biti različit” kojim su obuhvaćena potencijalno darovita djeca, a kaže i kako je gradska administracija prepoznala rad vrtića pa je tako nedavno otvorena skupina za djecu s poteškoćama iz autističkog spektra čiji rad u potpunost financira Grad Vukovar. Zaposlen je veliki broj ljudi, a vrtić omogućuje i produženi boravak, do 22 sata.

“Zaista jedna lijepa priča. Ljudi se i zapošljavaju. Nastojimo izaći u susret roditeljima koji su dobili posao”, kaže Kulić.

Trenuci veselja

“Vukovar je jedno prekrasno mjesto na Dunavu. Ono što me posebno veseli je život uz tako veliku, lijepu i moćnu rijeku. Ljeti me veseli odlazak na Adu, ta druženja i odmori na vukovarskoj Adi, to je nešto što svakog čovjeka može činiti zadovoljnim”, govori Antunović Lazić.