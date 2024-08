Ne jenjavaju reakcije na Thompsonov koncert: Izraz domoljublja ili ustaštvo?

Podijeli :

Tjedan dana od Thompsonovih koncerata u Imotskom, i dalje stižu brojne reakcije na činjenicu da je ogroman broj ljudi, jako puno mladih, pjevalo ustaške pjesme i veličalo NDH zločince Juru i Bobana. Stručna javnost je podijeljena: jedni zazivaju jasnu osudu i stroge kazne, drugi kažu: dizanje tenzija će samo dati na snazi ekstremima.

Mediji ignoriraju scene veličanja ustaštva

Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter smatra kako događaji koji su se odvijali u Imotskom, povodom koncerta Marka Perkovića Thompsona, nisu “koketiranje s ustaštvom nego otvoreno pjevanje pjesama koje veličaju “klanje”.”

Einwalter je izjavila i kako je zgrožena medijskim izvještajima koncerta koji ignoriraju scene veličanja ustaštva od strane niza mladih osoba.

“To nisu svi mladi u Hrvatskoj, vjerujem da mnogi u Hrvatskoj to ne podržavaju i osuđuju, a da nisu kroz obrazovni sustav dobili sadržaj koji su trebali dobiti.”, dodala je.

Bivša ministrica obrazovanja Blaženka Divjak ne slaže s ovom ocjenom.

“Možda se mogu naći načini kako se to može putem obrazovanja poboljšati, ali je to zapravo društveni i obiteljski problem. Nekad je to reakcija mladih na ustaljene norme, ali je problem naš javni prostor gdje prvenstveno političari ne zauzimaju jasne stavove oko ovakvih pojava”, pojasnila je Divjak.

Nižu se reakcije na ustašluk u Imotskom

Obje se sugovornice slažu da sami političari iz svojih prizemnih interesa uvode zbrku u zakonski riješenu stvar da je pozdrav ZDS – neprihvatljiv.

Koncert nije komemorativna svrha

“Imamo tu jednu situaciju gdje se službena politika postavila tako da se u nekim slučajevima pozdrav može koristiti i to kako ja znam samo u komemorativne svrhe. Koliko ja znam koncert nije komemorativna svrha”, rekla je Divjak.

“Ja se bojim da kada građani prate sve to, ovisno o tome što čitaju, zapravo na kraju ne znaju što se smije što se ne. To ne bi trebalo biti tako u demokratskim državama. Priča se o onda o slobodi izražavanja i o tome da nema zabrane govora – a to nije tako, demokratske države imaju zakone i zna se gdje su crvene linije koje se ne prelaze i stvari koje ne ulaze u slobodu izražavanja”, dodala je Einwalter.

“Vodu” je, kažu sugovornice, zamutilo Plenkovićevo vijeće za sučeljavanje s prošlošću i takozvani dokument dijaloga.

“Političari one koje govore ovaj pozdrav pokušavaju pravdati govoreći kako je to izraz nekog posebnog domoljublja. Nije! Jednom za svagda moramo reći da oni koji svoje izjave, politiku i način rada temelje na zločinima, zločincima i onima tko je uprljao ruke u našoj povijesti – sigurno ne vole Hrvatsku”, zaključila je Divjak.

Politika će uskoro imati priliku pri skorim zakonskim izmjenama Zakona o prekršajima javnog reda i mira pojasniti stvari oko ustaških simbola i pokliča. Nesumnjivo je to kako ova tema ostaje na dnevnom redu.

