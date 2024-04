NEM Dubrovnik otkriva dijelove programa: Glavni govornici, razna predstavljanja i uvidi u TV industriju

Podijeli :

NEM Dubrovnik

Organizatori događanja otkrivaju prvu postavu govornika te nekoliko zanimljivosti: BBC Studios i SkyShowtime će održati glavne govore, Izzet Pinto će predstaviti uvide u marketing u zabavnoj industriji, Keshet International i TV NOVA/Voyo će predstaviti svoj hit krimi/triler Extractors.

NEM Dubrovnik 2024, koji će se održati u Hotelu Dubrovnik Palace od 10. do 13. lipnja 2024., otkrio je nekoliko detalja iz ovogodišnjeg programa. Jedanaesto izdanje CEE-ovog omiljenog TV marketa s pogledom, ponovno će okupiti vodeće osobe u TV industriji – od utjecajnih kupaca TV sadržaja do predsjednika i potpredsjednika uprava, generalnih direktora, izvršnih direktora, tehničkih direktora, i drugih brojnih utjecajnih sudionika.

Keynote govori

Nekoliko glavnih govora poslužit će kao središnji dio događaja s istaknutim govornicima kao što su:

· Bartosz Witak, General Manager, Central and Eastern Europe (CEE) Region, BBC Studios

“Stvarno mi je drago što ću ponovno posjetiti NEM Dubrovnik. Imati priliku razmijeniti mišljenja i iskustva s ključnim tržišnim liderima i poticati strateška partnerstva u široj regiji neprocjenjivo je kada radimo na dinamičnom rastu na ovom tržištu. Predanost BBC Studija razvoju poslovanja u srednjoj i istočnoj Europi uvijek je bila snažna, ali sada, više nego ikad, vidimo povoljno okruženje za jačanje našeg poslovanja u ovoj regiji”, izjavio je gospodin Witak.

· Monty Sarhan, CEO, SkyShowtime

“NEM Dubrovnik je nevjerojatno važan TV market. Čast mi je održati keynote govor drugu godinu zaredom. Nakon što smo upravo pokrenuli naš plan podržan oglasima na svim našim tržištima, uključujući srednju i istočnu Europu, veselim se što ću se pridružiti kolegam iz industrije u zanimljivoj raspravi”, izjavio je gospodin Sarhan.

Izzet Pinto će podijeliti uvide u marketing za industriju zabave

Iako se predstavljanje potpunog rasporeda ovog četverodnevnog događaja očekuje uskoro, organizatori NEM Dubrovnik 2024 dali su uvid u par uzbudljivih događaja:

· Izzet Pinto, Founder and CEO, Global Agency, podijelit će svoje viđenje marketinga u industrji zabave. U industriji u kojoj se svake godine na tržište plasiraju tisuće novih projekata, marketing je ključan za povećanje prodaje. Izzet Pinto će u svojoj marketinškoj prezentaciji sveobuhvatno obraditi marketinšku strategiju brenda te će kroz studiju slučaja objasniti kako tvrtka kreativnim metodama ostvaruje svoje aktivnosti.

· Lenka Szántó, Creative Producer, TV NOVA/Voyo i Anke Stoll, SVP of Acquisitions and Co-productions, Keshet International, predstavit će krimi/triler seriju Extractors, produkciju Movie SRO/TV NOVA i distribuciju Keshet Internationala.

· Ákos Erdős, CEO, Paprika Studios Group bit će uživo intervjuiran.

Prva postava govornika

Prvi pogled na popis ostalih govornika otkriva niz istaknutih osoba iz globalnog televizijskog krajolika, koji će se uključiti u diskusije koje potiču razmišljanje o trendovima i izazovima u industriji. Neki od njih su:

· Grégoire Polad, Director General, Association of Commercial Television and Video on Demand Services in Europe (ACT)

· Kenechi Belusevic, VP Business Development and Distribution, Warner Bros. Discovery

· Robert Šveb, General Director, Croatian Radiotelevision (HRT)

· Nicolas Eglau, Managing Director EMEA, APAC & Global Distribution, Moonbug Entertainment

· Müge Akar, Head of Global Sales, ATV

· Branko Čakarmiš, Strategic Advisor, CME Adria

· Milan Fridrich, Program Director, Czech Television

· Emmanuel Eckert, Deputy Acquisitions Director, Mediawan Rights

· Dániel Richárd Kovács, Director in Chief, RTL Hungary

· Anahita Kheder, EVP EMEA, Formats & Licensing, Fremantle International

Dubrovnik će u lipnju 2024. ponovno postati središnje mjesto u Europi s jedinstvenim mogućnostima za uspješno umrežavanje, dogovaranje poslova i razmjenu znanja unutar televizijske industrije. Više informacija možete pronaći na službenim stranicama NEM Dubrovnik 2024.

Nezaobilazan B2B događaj za CEE regiju

NEM Dubrovnik je B2B događaj koji se održava svake godine i posvećen je razvoju TV industrije u regiji Srednje i Istočne Europe. Redoviti gosti su predstavnici FTA i pay TV kanala, tehnoloških kompanija, pružatelja streaming usluga, telekoma i drugih pružatelja televizijskog programa, ali i glumci, producenti, redatelji, scenaristi i drugi audiovizualni profesionalci.

Proteklih godina NEM Dubrovnik okupio je predstavnike više od 180 velikih svjetskih i domaćih kompanija, uključujući: Eutelsat, Deutsche Telekom, A1 Telekom Austria Group, United Group, Comcast Technology Solutions, Irdeto, NAGRA, Global Agency i Warner Bros., Discovery te AMC Networks International, BBC Studios, Paramount, Disney, NBCUniversal, Fremantle, Sony Pictures Television, Pickbox, MGM, ITV Studios Global Entertainment, Viasat World, Telekom Srbija Group, Prva Srpska Televizija, ZDF, BETA Film, HRT, Nova TV, RTL Hrvatska, RTL Hungary i mnoge druge.

New Europe Market

New Europe Market (NEM) skupni je naziv za niz događanja koja organizira Mediavision, hrvatska agencija za marketing i TV industriju. NEM se tradicionalno održava u Dubrovniku, dok se NEM Zagreb, posvećen televizijskim sadržajima, održao 2019. i 2022. Tijekom tri dana bogatog programa u hotelu Esplanade Zagreb, događaj je fokusiran na stvaranje televizijskih i filmskih sadržaja, gdje se održavaju brojne radionice i NEM Awards.

