Nestao dječak u Splitu. Policija moli za pomoć

U SPLITU je nestao desetogodišnji dječak Josseau Žderić. Ima plavu kosu, plave oči i sitne je građe. U trenutku nestanka bio je odjeven u crvenu jaknu i plave hlače.
Nestao je danas iz Krležine ulice u Splitu, a PU splitsko-dalmatinska moli sve koji nešto znaju da nazovu 192 ili se jave na [email protected].
