Krležina ulica

Nestao dječak u Splitu. Policija moli za pomoć

N1 Info
15. stu. 2025. 22:21
nestali.gov.hr

U SPLITU je nestao desetogodišnji dječak Josseau Žderić. Ima plavu kosu, plave oči i sitne je građe. U trenutku nestanka bio je odjeven u crvenu jaknu i plave hlače.

Nestao je danas iz Krležine ulice u Splitu, a PU splitsko-dalmatinska moli sve koji nešto znaju da nazovu 192 ili se jave na [email protected].

