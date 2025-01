Ekonomist komentirao izjave ministra: “Jedino je logično da umrete od gladi”

Podijeli :

Ekonomist Neven Vidaković komentirao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića činjenicu da u Hrvatskoj cijene rastu brže nego u drugim europskim zemljama.

Podsjetimo, ministar gospodarstva Ante Šušnjar, komentirajući podatke o dodatno narasloj inflaciji u Hrvatskoj u prosincu koja je prema Eurostatu trenutno najviša u eurozoni, pozvao je građane da bojkotiraju trgovce koji neopravdano podižu cijene. Dodao je da će trgovci neodgovorno podizati cijene sve dok potrošnja “nekontrolirano ide”.

Na pitanje zašto je inflacija, po podacima Eurostata, najviše rasla upravo u Hrvatskoj, Neven Vidaković kaže: “Mi smo mala, nestabilna i neotporna ekonomija. Kad pogledate male zemlje, one uvijek imaju veću stopu inflacije od velikih. Drugo, nama je bilo servirano da postoji nešto što se zove NPOO, ova brojka pokazuje da je taj program promašen. Da imamo otpornu ekonomiju, ne bismo imali ovakvu stopu inflacije. To je rezultat struktura ekonomije koju su vlade dosad izgradile. Važnije je što ta stopa inflacije radi. Mi nismo tu zbog povećane potražnje, kako ministar uvjerava. Ovo je strukturna inflacija i ne rješava se fiskalnom i monetarnom politikom jer je one nisu ni izazvale. Naše su cijena narasle u usporedbi s Europom 4 i pol posto. To znači da relativno gledano, naše robe i usluge postaju skuplje, svi naši proizvodi gube konkurentnost.”

Što se tiče poruka građanima da kažnjavaju lance koji dižu cijene, Vidaković podsjeća i na guvernerove poruke da se kupuje tamo gdje je jeftinije i ministrove poruke da ako ne možete kupiti skupe proizvode onda proizvedete sami. “Ako ne možete napraviti sami, jedino je logično da umrete od gladi”, komentira.

“Nije problem u cijenama i inflaciji. Ona je manifestacija promjene ekonomske strukture koja nije samo u Hrvatskoj i EU-u, nego na cijelom svijetu. Zato sve zemlje imaju povišene stope inflacije. Inflacija nastaje jer se mijenja struktura ekonomije. Inflaciju u Americi niste imali od 2000. do 2020. i padale su cijene roba zbog kineskog uvoza. Rezultat je bio gubitak proizvodnih mjesta u Americi. Zbog globalizacije ste imali niže cijene, sad imamo deglobalizaciju koja uzrokuje povišenu inflaciju, gubitak konkurentnosti u proizvodnji i kompletan kolaps produktivnosti”, objašnjava.

Kako riješiti strukturnu inflaciju?

Vidaković je vrlo plastično objasnio i kako smatra da treba riješiti problem strukturne inflacije.

“Imate zgradu uzaludnosti, zove se Ekonomski institut. Trebaju otići u svoju knjižnicu ili prekoputa u zgradu Ekonomskog fakulteta i posuditi knjigu Marijana Korošića Ekonomske nejednakosti u Jugoslaviji. Pročitati tu knjigu, pogledati metode, izračunati s hrvatskim podacima, pogledati strukturu ekonomije, otići ministru financija i gospodarstva, objasniti im što će se događati i zajedno s HNB-om kreirati monetarnu i fiskalnu politiku koja će zaustaviti strukturnu inflaciju”, govori Neven Vidaković.

“Oni to ne mogu i neće provesti, ne morate se brinuti. Oni neće ustati sa stolca i otići u knjižnicu. HNB mora utjecati na to koje sektore u ekonomiji kreditirati, a koje ne. Jednom su je primijenili. Uzeti fondove EU-a i poreznu strukturu, nagaziti određene sektore da ih se spusti, a drugim sektorima kroz poticaje, onima koji su najvažniji, a to su proizvodnja i proizvodnja hrane, pomoći da se dignu. Nema koordinacije tri čovjeka koja je najvažnija. Sad je kasno, strukturna inflacija više nije problem. Ako ona traje predugo ona se iz ekonomske nestabilnosti prelije u političku. Ekonomija više nije važna. Morate imati državu koja je u miru, funkcionalne institucije pa tek onda dolazi ekonomija. Mi imamo previše političke nestabilnosti”, kaže.

