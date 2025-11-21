priča iz knežije
Nevjerojatna prevara u Zagrebu: Unajmili stan na dan pa ga "iznajmljivali" dalje, ljudima uzimali predujmove
Naša novinarka Katarina Plantak otkrila je operaciju drskih prevaranata.
Nevjerojatna priča o prevari stiže iz Zagreba.
Naša reporterka Katarina Plantak otkrila je operaciju drskih prevaranata čiji je modus operandi sljedeći: unajmljuju stanove za kratkoročni najam - a potom ih oglase na internet oglasnicima i nude i pokazuju zainteresiranim podstanarima za dugoročni najam kojima uzmu predujam pa zbrišu.
Pravi vlasnik stana ništa nije znao i u totalnom je šoku. Sve je još prije dva dana prijavljeno policiji. U međuvremenu danas su prvi prevareni stanari počeli su stizati s namjerom da usele u stan za koji su dali pologe od čak 900 eura. Lopovi su i danas nastavili varati.
„Oni su unajmili moj stan na tri dana“ — rekao je Marko Kovačević
"Oni su unajmili moj stan na tri dana. Izvjesni Bruno Horvat iz Slovenije je u utorak uzeo stan za tri noći, last minute ponuda. Već u srijedu ujutro objavio je oglas – dugoročni najam, 450 eura mjesečno plus polog 450 eura. Do kraja dana imao je dvije i pol tisuće pregleda. Koliko je ljudi došlo na razgled – ne znamo. Koliko je njih dalo novac – ne znamo. Koliko ih danas misli useliti – ni to ne znamo“, rekao je Marko Kovačević.
Marko Kovačević, vlasnik stana na zagrebačkoj Knežiji, preko noći je postao meta organizirane prijevare. Stan je iznajmljivao na dnevnoj bazi kako bi majci povećao mirovinu, a prevaranti su ga iskoristili za svoj posao.
„Ovu srijedu primio sam poziv…“ — rekao je Marko Kovačević
„Ovu srijedu primio sam poziv jedne klijentice koja je na platformi za iznajmljivanje rezervirala dva noćenja. Zvala me da pita je li sve u redu. Odgovaram joj da je, a ona kaže da upravo sada dolazi iz mog stana i da je tamo razgledavanje dugoročnog najma“, rekao je Kovačević.
Tek tada shvaća razmjere prijevare. Žena koja je došla na razgled posumnjala je da nešto ne štima i zajedno s Markom pozvala policiju. Kako bi kupila vrijeme, prevarantima je rekla da ide po novac.
„Skriveni iza zgrade čekamo policiju…“
„Skriveni iza zgrade čekamo policiju, a u međuvremenu prevaranti normalno operiraju po stanu i pokazuju ga zainteresiranima. Imamo idealnu situaciju da ih uhvatimo na djelu. Ali kada su policajci konačno došli — prevaranata više nije bilo.“ — rekao je vlasnik stana.
Dva dana nakon - kaos. Prevareni najmoprimci počinju se pojavljivati na vratima sa stvarima spremni useliti, nesvjesni da su prevareni. Prevaranti su čak i danas od jutra dijelili ključeve i skupljali novac, a sada sve pada na leđa pravog vlasnika.
„Čovjek je bio nervozan…“
"Čovjek je bio nervozan, puno je pušio u stanu. S njim je bila i žena koja je pokrila lice kada smo mi došli.“ — rekla je žena.
No bilo je i onih kojima je cijela stvar bila sumnjiva te su u zadnji čas odustali.
„Našla sam se s njim prije dvadeset minuta…“
„Našla sam se s njim prije dvadeset minuta. Došla sam na kavu da mi da potpisani ugovor koji je trebao ovjeriti. Sve je nekako požurivao. Dao mi je ključ od stana, a ja njemu novac. Onda sam pomislila – otvara li taj ključ ta vrata? Već sam se jednom opekla“, rekla je prevarena Vedrana.
Vratila se tražiti ugovor, ali muškarac je odbijao dati papire, uvjeravao je da joj ne trebaju i pokušao pobjeći iz kafića kada je zatražila povrat novca i srećom ih dobila.
„Mogla sam ostati na cesti…“
„Mogla sam ostati na cesti. Devetsto eura nije malo. Oglas sam našla na internetu, imao je dva oglasa. Osjećam se kao budala, ali barem sam na vrijeme shvatila da nešto nije u redu i uspjela vratiti novac", rekla je.
Sugovornici tvrde da je ista grupa istovremeno oglašavala i drugi stan, po istom obrascu. Više lokacija, isti model prijevare, isti iznosi. Sada je na policiji da pronađe počinitelje, čije su muljaže prijavljene prije dva dana, a reakcija je dosada izostala. U međuvremenu prevarantu je omogućeno da zadovoljno trlja ruke i puni džep.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare