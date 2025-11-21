Nevjerojatna prevara u Zagrebu: Unajmili stan na dan pa ga "iznajmljivali" dalje, ljudima uzimali predujmove

„Našla sam se s njim prije dvadeset minuta. Došla sam na kavu da mi da potpisani ugovor koji je trebao ovjeriti. Sve je nekako požurivao. Dao mi je ključ od stana, a ja njemu novac. Onda sam pomislila – otvara li taj ključ ta vrata? Već sam se jednom opekla“, rekla je prevarena Vedrana.