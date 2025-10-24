Nijemci zbog nevremena zapeli kod kanjona Mala Paklenica: "Dobro da su zvali 112"

Olujno nevrijeme izazvalo je kaos u Hrvatskoj. Obilna kiša stvorila je probleme trojici njemačkih planinara koji su zbog iznenadno nabujalog potoka ostali zarobljeni u kanjonu Male Paklenice.
Oglas
Nasprot kanjona Male Paklenice
"Našli su se sa suprotne strane kanjona Male Paklenice gdje je nabujao potok i nisu se mogli vratiti na planinarski put. Oni su bili zatočeni kada je potok nabujao, odnosno kada je bujica došla od velike kiše.
Dobro je da su nazvali 112 jer je to bilo jedino što su mogli napraviti", rekao je Filip Bach, dopročelnik HGSS stanice Zadar, za RTL.
"Čak i iskusne planinare može zateći ovakvo stanje"
Planinari su ubrzo spašeni. "Najprije moramo paziti i na našu sigurnost. Pronašli smo mjesto gdje će biti najsigurnije i za nas, ali i za transport planinara s jedne strane na drugu. Prešli smo preko nabujalog potoka sa sigurnosnim užetom i kada smo došli na mjesto gdje je najbolje za same planinare, jednostavno smo ih prebacili, spustili do obale i prebacili na sigurnu stranu.
Nisu bili ozlijeđeni, samo prestrašeni i mokri. To su bili državljani Njemačke. Jesu li bili iskusni, nije bitno, jer čak i iskusne planinare može zateći ovakvo stanje, iako kad idu planinariti trebali bi se upoznati i s vremenskom prognozom, ali i s eventualnim situacijama koje bi se mogle dogoditi na mjestu gdje planinare", dodao je Bach.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas