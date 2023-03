FOTO Noćni marš za Dan žena: Ruže ne pomažu, žene su i dalje neravnopravne

Reporterka N1 Lucija Ptičar javila se u Dnevnik s Noćnog marša na Trgu žrtava fašizma. Tamo se okupilo nekoliko stotina žena i muškaraca koji su također svjesni kako u Hrvatskoj nije ravnopravan položaj muškaraca i žena. Gospođa Nada sedmi je put za redom došla odazvati se maršu za prava žena, kako kaže, "jer su žene manje plaćene za svoj rad, čak i one visoko; obrazovane, poslodavac ih puno manje plaća. Muškarci nam žele oduzeti prava na naše tijelo, slobodno razmišljanje, a naše bake i majke su se borile da budemo danas slobodne. Jesam stara, ali sam borbena i ne dam da nam netko tlači naša prava".

Na pitanje o tome kad misli da će se izjednačiti prava žena i muškaraca, gospođa Nada kaže: "Kad se Crkva i kler prestanu miješati u politiku i ka se desnica omekša i dok da nam prava, a kler i klečavci nas prestanu gaziti".

No, o ženskim prvaima se rijetko priča tijekom godine: "Nažalost, jako malo se govori o ranopravnosti društva, a nažalost u Saboru jako jako malo".

"Atmosfera večeras - to je veselje, to je pjesma, ali to je borbenost, ali prava čvrsta borbenost. Građani bi trebali što više izlaziti van i što više kričati, vikati, galamiti i ispred Sabora koji je ograđen da ne možemo ni do Sabora ni do Vlade. Mi smo građani koji dajemo za državu, plaćamo one gore, a oni nas ne doživljavaju, ali mislim da hoće i to uskoro".