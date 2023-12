Nova afera na pomolu? “Ovaj projekt im služi za izvlačenje novca iz državnih firmi i proračuna”

Podijeli :

Inženjer geodezije i tajnik udruge Prijatelji Gacke Grga Kostelac u N1 Newsroomu s Natašom Božić komentirao je neekološko korištenje Gacke te objasnio zašto je to izniman problem, od kojeg se ne smije okretati glava.

Peticiju kojom se traži zabrana intervencija u vodotok rijeke Gacke, kojim bi se područje Primorja opskrbljivalo vodom iz nje, potpisalo je više od 5000 ljudi. Razloge je objasnio Kostelac.

Dio Like mora prokuhavati vodu iz vodovoda

“Sama ideja isušivanja rijeke Gacke da bi se dodatno opskrbili neki pravci alternativne vodoopskrbe, kako to oni zovu, nije potrebna. Stručnjaci su kroz brojne studije došli do zaključka da bi tako nešto dovelo do smanjenog ekološki prihvatljivog protoka i to bi bilo jedno pogubno rješenje za stanovnike uz rijeku.”

“Oni imaju jednu od najkvalitetnijih voda, koja je ultračista i nema realne potrebe za njenim kondicioniranjem, osim za puštanje u javni komunalni sustav. Iskreno, ovaj projekt je za izvlačenje novca iz javnih hrvatskih firmi i državnog proračuna. To je način kako bi se došlo do tih sredstava putem sumnjivih ugovora i kroz pokušaje izbjegavanja javne nabave”, ističe Kostelac.

