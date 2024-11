Nova zima, novi problemi s vlagom, nudimo vam rješenje!

Podijeli :

Kako nam se približava zima, povećavaju se i šanse za prehladama, zimskom depresijom, ali i prekomjernom vlagom u prostoru. Radi pomicanja sata, mrak pada rano uvečer, pa se povlačimo sve ranije u svoje tople domove. Kuhanjem, tuširanjem, sušenjem veša i samim disanjem prosječna četveročlana obitelj dnevno u zrak ispusti 15 litara vode, a ta vlaga mora negdje otići.

Struka zagovara da svaka tri sata po pet minuta treba stvarati propuh. Ali tko to radi? A i da radi, izgubili biste svu uštedu energije!

Ako se dom ne prozračuje neke od nuspojava su neizbježne:

zrak stagnira i poprima ustajali miris

odjeća se teško suši, a odjeća ima miris po tufini, fajtini (kao da nije oprana)

neraspoloženi ste i razdražljivi

boli vas glava, promukli ste

često ste prehlađeni

Naš moto je: “Kao što čovjek diše, mora disati i kuća.”

Da bi kuća disala, a vama bi bilo i dalje toplo i ugodno u prozračenoj prostoriji, nudimo vam ventilatorsku jedinicu I-Vent .

Kako zapravo rekuperator funkcionira?

Rekuperator I.VENT osmišljen je da svakih 60 sekundi izvlači zrak iz prostora, uzima zrak izvana , pročišćuje ga kroz filter, prolazi kroz ovojnicu, te u idućem intervalu od 60 sekundi, vraća svjež zrak, bez peludi i sličnih alergena u prostoriju, a uz gubitak temperature od samo 2%.

Tako u intervalima marljivo radi 24 sata na dan, nečujan je i možete ga podešavati na više režima rada. (ljetni, zimski, dnevni i noćni ili ga jednostavno ostavite na početnom modulu).

Nismo vam još i rekli da njime možete upravljati udaljeno (iz svog ureda, prije povratka s godišnjeg odmora). Odlično, zar ne?

Zašto odabrati nas?

Kako je svaki stambeni prostor jedinstven tako je i vaš problem s vlagom i plijesni drugačiji od ostalih slučajeva. Za to smo osmislili izvide gdje vam naši stručnjaci ponude rješenje na licu mjesta i to potpuno besplatno. Kod dogovaranja posla nudimo montažu po cijeloj Hrvatskoj po principu ključ u ruke. Garantiramo brzu i kvalitetnu montažu bez oštećenja zidova i prašine. U slučaju bilo kakvih problema ili pomoći oko naših uređaja nudimo besplatan servis. Bez lažne skromnosti možemo našu uslugu nazvati I-Vent all inclusive.

