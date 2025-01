Od čega strahuju poljoprivrednici? Trgovci će teret prebaciti na druge, moramo mijenjati kupovne navike

Podijeli :

Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mladen Jakopović bio je gost N1 Studija uživo gdje je komentirao ograničavanje cijene određenih proizvoda i što to znači za poljoprivredne proizvođače.

“Trgovine, bez obzira što pričaju da su marže relativno jednake, imaju visok volumen dobiti, dok je primarna poljoprivredna proizvodnja 30 do 35 posto ispod prosjeka dohotka i dobiti svih ostalih grana. Dakle, ograničavanje cijena proizvoda znači da trgovina sigurno neće u potpunosti to prenijeti na svoja leđa nego će jednim dijelom to prebaciti na prerađivačku industriju, a ona će prenijeti to na primarnu poljoprivrednu proizvodnju”, rekao je Jakopović.

Odgovorio je i na pitanje koji su prijedlozi poljoprivredne komore da se inflacija hrane suzbije.

“Glavni motivator da se to promijeni je da ojačamo prerađivačku industriju i primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Moramo mijenjati kupovne navike – što više kupovati kod kratkih opskrbnih lanaca”, kaže.

“Gubimo korak s Europom”

Komentirao je i koliko je bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro napravio u tom području.

“Zapravo, nije imao puno vremena. Bio je na funkciji tek šest mjeseci. Tek kada je ušao u nekakve ideje i smjernice, morao je otići. Pretpostavljam i da će novom ministru trebati šest mjeseci da se uhoda”, kaže Jakopović i dodaje da hrvatska poljoprivreda nema vremena da se nestručni ljudi toliko vremena uhodavaju.

“Gubimo korak s Europom. Jednostavno, mi nemamo vremena”, zaključio je.

