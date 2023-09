Određen istražni zatvor policajcu osumnjičenom za ubojstvo 21-godišnjakinje u Osijeku

Podijeli :

Sudac istrage osječkog Županijskog suda u petak navečer odredio je jednomjesečni istražni zatvor 27-godišnjem policajcu kojeg tužiteljstvo tereti za ubojstvo 21-godišnjakinje u Osijeku, javlja HRT.

Sudac istrage prihvatio je prijedlog osječkog Županijskog državnog odvjetništva te odredio istražni zatvor zbog mogućnosti ponavljanja kaznenog djela te mogućnosti ometanja istrage utjecajem na svjedoke, izvijestili su sa Suda.

“Saslušanje još uvijek traje i vrlo, vrlo vjerojatno će biti određen istražni zatvor. Istražni zatvor je zatražen u Županijskom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva. Istražni zatvor se traži zbog opasnosti od ometanja istrage i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Podsjećam, Osječko-baranjska policija prvotno nije okarakterizirala ovaj događaj kao kazneno djelo, već kao teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, odnosno dovođenje u opasnost života i imovine općom opasnom radnjom ili sredstvom. Inače, podsjećam, prvotna saznanja o ovom događaju uopće nisu upućivala na to da je riječ o kaznenom djelu. Međutim, daljnim dokaznim radnjama, očevidom, obdukcijom, ipak se došlo do saznanja da je počinitelj počinio ovo kazneno djelo. Očevidom je rukovodila zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Osijeku kako bi se osigurala nepristranost jer je riječ o službenoj osobi, odnosno 27-godišnjem policajcu. Inače, on je prošao 11-mjesečni tečaj na Akademiji, završio osnovnu obuku za policijskog službenika, nakon toga kao vježbenik zaposlio se u postaji prometne policije ovdje u Osijeku, a nakon završetka vježbeničkog staža stekao uvjete za ovlaštenje vatrenog oružja. Inače, zadužio ga je devetog kolovoza ove godine. Iz Osječko-Baranjske policije također su se danas oglasili povodom ovog događaja”, izvijestio je Marin Ćurić.

“Svjesni smo toga da ovo čini veliku štetu ugledu policije u cjelini, ali trudit ćemo se dalje da svojim radom u budućnosti i dosadašnjim radom opravdavamo povjerenje javnosti i građana te da apsolutno mogu računati na nas u svim situacijama”, rekao je Krunoslav Patača, načelnik Sektora kriminalističke policije PU osječko-baranjske.

Teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti

Istražni zatvor ŽDO je zatražio zbog opasnosti od ometanja istrage i opasnosti od ponavljanja djela.

Zbog sumnje da je neopreznim rukovanjem službenim policijskim oružjem u srijedu u stanu u Osijeku usmrtio 21-godišnju djevojku, Policijska uprava osječko-baranjska uhitila je 27-godišnjeg policijskog službenika, koji je priveden pritvorskom nadzorniku.

Policija je prethodno izvijestila da prva dojava o smrtnom stradavanju 21-godišnje djevojke u Osijeku nije upućivala na kazneno djelo, nego se do sumnje kako je za to odgovoran 27-godišnji policajac došlo naknadnim istraživanjem i dokaznim radnjama.

Načelnik Sektora kriminalističke policije Krunoslav Patača rekao je danas na konferenciji za novinare da je policija 20. rujna oko 22:09 zaprimila početnu dojavu o smrtnom stradavanju mlade žene, a prema početnim saznanjima dojava nije upućivala na kazneno djelo.

“Daljnjim postupanjem policije, provođenjem dokaznih radnji, očevida, obavijesnim razgovorima te obdukcijom tijela doznalo se da je 27-godišnji policajac ove Policijske uprave počinio teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti te dovođenje u opasnost života i imovine”, rekao je Patača.

Dodao je da se za to kazneno djelo sa smrtnom posljedicom može izreći kazna zatvora od jedne do osam godina.

Pri podnošenju kaznene prijave, zbog osobito teških okolnosti počinjenja kaznenog djela policija je predložila određivanje istražnog zatvora za osumnjičenika, što, kaže Patača, ne obvezuje nadležnog tužitelja, koji ovu kvalifikaciju može potvrditi, ili odrediti drugu.

Kriminalističko istraživanje provedeno kompleksno

Na upit novinara je li točno kako je osumnjičenik u početku govorio da je u pitanju samoubojstvo te da je tijekom razgovora s policijom mijenjao iskaze, Patača je rekao da na to pitanje ne može odgovoriti zbog tajnosti postupanja i izvida. Naglasio je da je kriminalističko istraživanje bilo kompleksno.

Pojasnio je kako je osumnjičeni policajac, nakon 11-mjesečnog tečaja na Policijskoj akademiji, završio osnovnu obuku za policijskog službenika, te je prošle godine u listopadu raspoređen na radno mjesto vježbenika u osječko-baranjskoj Policijskoj upravi.

Napominje da je osumnjičenik u kolovozu ove godine zadužio osobno vatreno naoružanje, za koje je prošao obuku za sigurno rukovanje.

Na upit zašto policija o ovom događaju nije odmah obavijestila javnost, kao u nekim sličnim kaznenim djelima, Patača kaže da je policija jučer ujutro izišla s prvim informacijama, da je riječ o tragičnom događaju te da se utvrđuju sve okolnosti i provode izvidi.

“Razumijem potrebu javnosti da dobije prvu informaciju, ali kada se žuri s iznošenjem nekih preliminarnih informacija, zna doći do promjene tijekom kriminalističkog istraživanja”, dodao je.

U ime MUP-a i PU osječko-baranjske Patača je izrazio duboku sućut obitelji smrtno stradale 21-godišnjakinje.

Iz policije su u četvrtak navečer izvijestili da je rješenjem načelnika PU osječko-baranjske 27-godišnji policijski službenik udaljen iz službe, a protiv njega će se podnijeti zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka.

