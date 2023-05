Odvjetnik otkrio što će sada biti sa žrtvama najveće kripto-prevare u Hrvatskoj

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL

Odvjetnik Vlaho Hrdalo, koji vodi udrugu za blockchain i kriptovalute, gostovao je u Novom danu gdje je komentirao kripotovalute, a osvrnuo se i na slučaj tvrtke iz Rijeke koja je prevarila brojne investitore.

Hrdalo kaže kako mu je žao svih oštećenih. “Ne znamo razmjere, iznosi su špekulacija jer točne podatke još nemamo. Pozdravljam sve napore koji bi doveli do saniranja štete, ali nisam siguran koji su alati na raspolaganju”, rekao je.

Što se zakonske regulative tiče kaže kako bi se o tome dale napisati knjige. “Prošli tjedan je u EU-u izglasana regulativa koja će harmonizirati pravo u zemljama koje su do sada imale slična pravila”, dodao je.

“Sada se stvara pravi registar, ali ako oni su bili na popisu HANFA-e, onda je to prekršaj jer krši zakon o pranju novca. Meni je jasan stav HANFA-e i HNB-a koji kažu da to tržište nije regulirano i ostat će tako sve do stupanja regulative na snagu”, napominje.

“Čak su bile i rupe u zakonu da niste obuhvaćeni ni zakonom o pranju novca, mi stvarno pozdravljamo ovu inicijativu EU-a jer želimo da se regulira tržište”, rekao je.

“Većina prevara koje se događaju su zapravo posljedice nekog klikanja na nekakve oglase i nasjedanje na klasične prevare u kojima kripotvalute uopće nisu dio te priče. Mi upozoravamo da treba biti pažljiv s ulaganjem i da se ne ulaže više nego što ste spremni izgubiti. Prvo je najbolje možda uložiti 10 eura da vidite kako stvari stvarno funkcioniraju i onda se sami možete zaštiti”, objašnjava Hrdalo.

“HNB je od početka bio jasan da kripotovalute nisu novac i da to nema veze s njima”, dodao je.

Kada je u pitanju tvrtka u Rijeci Bitlucky koja se sumnjiči za prevaru, Hrdalo kaže kako oni nisu član njihove udruge, ali da je znao da oni postoje i da nitko od njihovih članova nije oštećen.

“Podneseno je više kaznenih prijava, čini mi se da je izgledno provođenje stečajnog postupka. Smisao je da stečajni upravitelj preuzima kontrolu i gleda ima li imovine kojima bi se potraživači mogli namiriti”, rekao je.

Dodaje da se državna tijela imaju vrlo dobre alate i stručnjake te da oni s njima dobro surađuju.

