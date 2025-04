Oglasio se Mile Kekin: “Vidimo se na koncertu”

Podijeli :

Igor Kralj/PIXSELL

Odvjetnik Čedo Prodanović koji zastupa Milu Kekina, u petak uhićenog pjevača i supruga oporbene saborske zastupnice, kazao je da USKOK neće tražiti istražni zatvor za Kekina koji će se od optužbi za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti braniti sa slobode. Nakon što je završilo ispitivanje u USKOK-u, Kekin se oglasio na društvenim mrežama.

“Petkom me žena obično šalje na plac, a ja se ponekad izvučem, kao – ne stižem.

Danas sam imao dobro opravdanje. Jutros su mi četiri službena lica ušla u stan i odvela me u pritvor. Strpali su me u maricu, skinuli mi vezice, strpali me u ćeliju. Ja i dalje ne znam što sam skrivio. Dosad sam samo čitao o tome, a sada o tome mogu i pisati pjesme.

Keep on rocking in a free world.

Vidimo se sutra na koncertu”, napisao je Mile Kekin na Instagramu.

