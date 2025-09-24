Primirje nije na vidiku
Ogorec o NATO snagama u Ukrajini: To bi bio početak novog velikog, svjetskog rata
Gost Ivana Hrstića u N1 studiju uživo bio je vojni analitičar Marinko Ogorec. Razgovarali su o, između ostaloga, o ratu u Ukrajini i rastućim tenzijama između NATO članica i Ruske Federacije na istoku Europe.
Marinko Ogorec tvrdi da Donald Trump često mijenja svoja mišljenja, te da u tom ključu treba promatrati i njegovu izjavu o tome kako je Ukrajina sama sposobna vratiti izgubljeni teritorij.
"Predstavlja li to neki novi zaokret, to ćemo tek vidjeti. Što stoji iza toga, vrlo teško je sada procijeniti", započeo je.
Međutim, Ogorec ne smatra da Kijev u trenutačnom odnosu snaga može vratiti izgubljeni teritorij u Donbasu.
"Ukrajina ima svu moguću pomoć, i SAD-a i NATO saveza, itekako veliku vojnu pomoć. Jedino što preostaje je da pojedine zemlje, a tu uglavnom mislim na članice tzv. koalicije voljnih, neposredno uključe u ratne operacije, da pošalju svoje postrojbe koje bi sudjelovale na strani Ukrajine. Tada bismo mogli govoriti o povratku izgubljenog teritorija", kaže Ogorec.
Međutim, koliko je realan taj scenarij?
"To bi bio početak novog velikog, svjetskog rata. Kada govorimo o mirovnim snagama, moraju se stvoriti pretpostavke za mir. A to je zasad još uvijek jako daleko, nema ih. Ne možemo govoriti o mirovnim snagama. Nakon primirja, moguće je da dođu mirovne snage koje bi razdvajale borbene potencijale jedne i druge strane na crti bojišnice. To ne bi bile snage na koje ne pristaju jedna i druga strana. NATO snage, kao što vidimo, Rusija već u startu odbacuje, tako da niti jedna zemlja iz koalicije voljnih ne bi mogle poslati svoje snage bez pristanka Rusije."
"Kada bi došlo do mira, snage Vijeća sigurnosti i klasične UN-ove Plave kacige bile bi jedina opcija, kao što je na Cipru. Te snage bile bi angažirane sukladno rezoluciji Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda", dodaje Ogorec.
"Te snage bi bile ogromne, da pokriju cijelu bojišnicu. Radilo bi se vjerojatno o najskupljoj takvoj inicijativi u povijesti UN-a. Hoće li do toga zaista doći? Pustimo to sada, to su sve hipotetski scenariji. Mira još nema, nije ni na vidiku"
"Nisam siguran da je to dobro rješenje"
"Poljsko rušenje ruskih aviona bila bi, bez daljnjega, dodatna eskalacija. Svaka zemlja ima pravo i dužnost čuvati svoje granice i zračni prostor. Isto tako, Poljska ima pravo rušiti svaki leteći objekt koji neovlašteno uđe u njezin zračni prostor. Ako bi se radilo o ruskim borbenim zrakoplovima, to bi značilo dodatnu eskalaciju. Nisam siguran da je to dobro rješenje za sve. Iako, opet kažem, Poljska ima na to pravo."
"To što se dogodilo s upadom u poljski zračni prostor, usudio bih se reći da je to bila provokacija s ciljem provjere reakcija cjelokupnog sustava, i Poljske i NATO-a. Mislim da su Rusi dobili i neke odgovore koje su tražili. Ima tu jako puno elemenata tzv. hibridnog ratovanja i cijelog niza situacija o kojima ne znamo puno."
"Pitanje je kako reagirati na sljedeću provokaciju. To sve u svemu ne vodi k ničemu dobromu", dodao je Ogorec.
