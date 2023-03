Ogromna razlika! Pogledajte koliko su rasle plaće, a koliko cijene stanova

Podijeli :

Izvor: Sanjin Strukic/PIXSELL/ilustracija

Stambeno pitanje za mnoge građane postaje noćna mora. Cijene nekretnina lete u nebo, u posljednjih nekoliko godina dvostruko su više. Četvorni metar stana ponegdje stoji i više od 8 tisuća eura.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, cijena četvornog metra stana u Hrvatskoj u prosjeku je viša za 573 eura, a u Zagrebu za 875 eura. Ovi podaci odnose se na 2019. i prošlu godinu, a iznosi su vjerojatno manji od onih koji se sada mogu vidjeti u oglasima.

Tržište divlja: “Da u ponudi imam sto stanova, sve bi ih prodao danas popodne!” Koliko se doista može zaraditi od iznajmljivanja stana?

A prema podacima tog zavoda – prosječna plaća u Hrvatskoj u istom razdoblju narasla je za malo manje od 150 eura. HRT dodaje da treba uzeti u obzir da cijene ruralnih područja smanjuju ukupan iznos prosjeka.

Recimo da se kupuje stan od 50 četvornih metara na kredit od 30 godina. Takav biste stan 2019. platili 83 200 eura. Uz kredit od 30 godina – rata bi mjesečno iznosila oko 380 eura. A prosječna plaća tada je bila oko 850 eura.

Prošle godine za isti taj iznos dobili biste 13 četvornih metara manje, odnosno stan od 37 četvornih metara. S obzirom na to da je cijena u Zagrebu viša, dobili biste još 5 četvornih metara manje, odnosno stan od 32 četvorna metra.

No, vratimo se na stan od 50 četvornih metara s početka. Za taj stan prošle godine trebalo je izdvojiti oko 28 000 eura više nego 2019., što je 111 850 eura. Uz kredit na 30 godina – mjesečna rata iznosila bi oko 470 eura – oko 100 eura mjesečno više nego 3 godine prije, za isti stan.

No pitanje je tko može dobiti kredit. Budući da je prosječna plaća prošle godine bila 1015 eura, najviši iznos stambenog kredita koji ste mogli dobiti je između 80 i 100 tisuća eura, ovisno o banci i uvjetima. Znači da si, bez dodatne ušteđevine ili drugih izvora, s prosječnom hrvatskom plaćom, samo s kreditom, ne možete kupiti stan od 50-ak četvornih metara jer ne možete dobiti toliki kredit, piše HRT.

Najskuplji stanovi su u Splitu

Najskuplji stanovi su u Splitu. Cijena četvornog metra kreće se od 3 do 8 tisuća eura. S tim da se npr. na Bačvicama “penthouse” prodaje i do 11 tisuća eura po četvornom metru. 2019. cijene su bile od 4 i pol do 5 i pol tisuća eura. Za stan od 50 četvornih metara u Splitu treba izdvojiti od180 do 300 tisuća eura.

Grad Zagreb gradi ogromnu zgradu za najam stanova Investicijski analitičar objasnio koja bi vrsta nekretnina mogla pojeftiniti

U Zagrebu se cijene četvornog metra kreću od dvije i pol do 5 tisuća eura, no ima i onih koji se prodaju i po 8 tisuća eura. Prosječno, stan od 50 m2 može se naći po cijeni od 180 do 300 tisuća eura.

U Rijeci se cijena četvornog metra stana kreće od 2 i pol do 4 tisuće eura. Za stan od 50 četvornih metara treba izdvojiti 130 do 200 tisuća eura.

Od četiri najveća grada, najjeftiniji je Osijek, gdje se cijene četvornog metra novog stana kreću od 1700 do 2000 eura – dok se stariji stanovi prodaju i za 1300 eura po četvornom metru. Stan od 50 četvornih metara u Osijeku stoji od 65 do 120 tisuća eura.

No, u agencijama kažu da se tržište pomalo stabilizira, rast cijena usporava, posebno za veće stanove, dok je za manje i dalje najveća potražnja.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.