Oleg Butković: Stvari se poboljšavaju, sustav u samoj Jadroliniji treba bolje funkcionirati

Podijeli :

N1

Ministar mora prometa i infrastrukture Oleg Butković danas je u Krapini sudjelovao na potpisivanju dva ugovora za rekonstrukciju državnih cesta na području Krapinsko – zagorske županije. Ondje je dao izjavu za medije i komentirao istrage nesreća u Jadroliniji te ostale aktualnosti.

Oleg Butković komentirao je izvješće o nesreći na trajektu Jadrolinije: “Istraga se još uvijek radi, u fazi su ispitivanja članova posada pa i onih koji su bili onemogućeni da do sada daju izjave zbog određenih poteškoća. Rade se i određena vještačenja i kada to sve bude gotovo onda će se znati konačno izvješće i tada ćemo to moći komentirati. Paralelno s Ministarstvom koje radi upravnu istragu, to radi i Agencija za istraživanje nesreća, a prema informacijama koje imam i oni su u završnoj fazi. Pričekajmo da to bude javno.”

Trajekt kružio 40-ak minuta zbog kvara: Iz Jadrolinije stiglo pojašnjenje

Ministar je komentirao i incident kada se Jadrolinijin trajekt “Vladimir Nazor” 40 minuta vrtio u krug u uvali Kosirača na otoku Istu: “U posljednja tri tjedna nije bio niti jedan incident i to je opet jedan uspjeh. Stvari se poboljšavaju, sustav u samoj Jadroliniji treba bolje funkcionirati, istraga će dati odgovore na sva ta pitanja. Na nama je, na Upravi Jadrolinije i na Ministarstvu, da se to više nikada ne dogodi i da taj sustav bude što bolji, pričekajmo rezultate istrage pa ćemo detaljnije govoriti o nesrećama jer se i u drugim incidentima rade istrage.”

“Radi se sve da se ovakve stvari više ne ponove”

“Ljudi u Jadroliniji su vrijedni, Jadrolinija bilježi dobre rezultate kada govorimo u financijskom smislu i broju prevezenih putnika, nije to lako, 600 polazaka imaju svaki dan. Radi se sve da se ovakve stvari više ne ponove”, dodao je Butković.

Butković o Jadroliniji: Istraga još traje. Ne bum se lovil na te udice

Ministar je odgovorio na pitanje radi li se o unutarstranačkom sukobu između Davida Sopte, ministra i premijera Andreja Plenkovića, kako tvrdi zastupnica Mirela Ahmetović: “Ona inače to zna, na mjestu je.”, ironično je rekao Butković.

Komentirao je i hoće li biti kandidat za župana Primorsko-goranske županije: “Vidjet ćemo, još nije donijeta odluka. Drago mi je da me vole, da sam poželjan, ali vidjet ćemo što će biti.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Tramvaju u Zagrebu pao pantograf, ljudi su bježali van Sa starim Golfom stigao u servis, mehaničari ostali u šoku kad su zavirili ispod vozila