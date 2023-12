Olujni vjetar zatvorio dio autoceste A1, zbog udara vjetra upaljeno crveno upozorenje za velik dio zemlje

Podijeli :

Dino Stanin/PIXSELL

U Hrvatskoj nas danas očekuje promjenjivo vrijeme, na Jadranu sunčano i vjetrovito, a u unutrašnjosti djelomice sunčano, uz mjestimice više oblaka u Gorskom kotaru i Lici lokalno će biti susnježice i snijega, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, u gorju jak s mogućim olujnim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, podno Velebita i orkanskim. Krajem dana i osobito u noći vjetar u slabljenju.

Najviša dnevna temperatura zraka od 3 do 7 na kopnu, a između 9 i 12 °C duž obale te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.

Zbog jakog vjetra upaljeno je crveno upozorenje za područje Kvarnera i sjevernog i srednjeg Jadrana. Stoga je Hrvatski autoklub (HAK) poslao upozorenje vozačima.

Kako su naveli, zbog olujnog vjetra zatvorena je autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, a preporučeni obilazak za sve skupine vozila je čvor Sveti Rok-Gračac (DC1)-Knin (DC1)-Kistanje (DC59)-čvor Benkovac i obrnuto; državna cesta Gračac-Zaton Obrovački (DC27).

Brojne dionice, poput autoceste A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice, otvorene su samo za promet osobnih vozila.

U nedjelju će prevladavat sunčano, na Jadranu i vedro, no u unutrašnjosti ujutro i dio prijepodneva mjestimice magla. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će umjerena i jaka bura, podno Velebita i Biokova na udare i olujna sredinom dana oslabjeti, a prema otvorenom moru će zapuhati umjeren sjeverozapadnjak.

Najniža temperatura od -4 do 0, na Jadranu od 3 do 8 °C. Najviša dnevna između 6 i 9 u unutrašnjosti, duž obale i na otocima od 11 do 15 °C.

Od ponedjeljka je mjestimice moguća magla na sjevernom Jadranu. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će još u nedjelju u noći i ujutro puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita i Biokova s olujnim udarima. Potom uz obalu slaba bura, a prema otvorenom moru umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura zraka neće se znatnije mijenjati.

