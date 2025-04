Omiljeno voće pojavilo se na tržnicama, cijene nikad skuplje!

Podijeli :

Jagode - nikad skuplje. Počinje sezona omiljenog proljetnog voća, no cijena od 7 eura po kilogramu - nije nimalo slatka. Domaći proizvođači govore - to je cijena za uvozne jagode. Naše još nisu rodile, bit će ukusnije i - puno jeftinije.

Jagode su stigle na tržnice. No pogled i u novčanik jer, na istom mjestu, prošle godine, bile su jeftinije. Manje od 4 eura. Za one koji se još nisu naviknuli na tu valutu, po starom, to bi bilo oko 30 kuna za kilogram.

Omiljena proljetna poslastica, može se ponegdje pronaći i po nižoj cijeni, ali mora se bolje potražiti.

“Otkako kažu da su jako špricane, ja to izbjegavam, a i imam kod kuće pa će doći kad im je sezona. Ne znam, za 20-ak dana će biti”, rekla je za Dnevnik.hr Melanija Rege, Osijek.

INFOGRAFIKA / Ovo su cijene na tržnicama u četiri velika hrvatska grada

Jer tada će tek krenuti prodaja domaćih jagoda. Ove prve, skupe, uvozni su proizvod. Mahom iz Grčke. Za našu, domaću jagodu, valja se još malo strpjeti, kaže Ivana koja na 2 i pol hektra uzgaja jagode još od 1999. godine.

“Naše jagode tek, kao što vidite, počinju cvasti. Ozbiljniju berbu nećemo imati do početka svibnja. Ovo je pod plastenicima i ovo je domaća jagoda. Ukusnija, mirisnija. Mekša. A strana je onako. zelenkasta, tvrda. Gumenasta. Tako mi kažu. Ja je ne jedem, ne znam”, rekla je Ivana Šunjić, Petrijevci.

Domaća jagoda, ne samo da je ukusnija već će biti i jeftinija. A kako vrijeme odmiče, cijena će, kažu uzgajivači, varirati, slično poput lubenice.

