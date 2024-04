Opasni svjedoci: Dvojica osuđenih na 40 godina zatvora opisivali kako su piratski DVD-i ulazili u Lepoglavu

Podijeli :

Na Županijskom sudu u Zagrebu nastavlja se rasplitanje afere s ilegalnim unosom nedozvoljenih predmeta u Kaznionicu u Lepoglavi.

Dvojica osuđenih na po 40 godina zatvora, Dražen Dorčec i Dragan Jung pojavili su se danas kao svjedoci u tom slučaju.

Inače, Dorčec je kažnjen jer je 2006. u Fini u Đurđevcu ubio zaštitara i jednu stranku nakon čega je ukrao nešto više od 300 tisuća eura koji su mu trebali zbog kockarskih dugova.

Dragan Jung u svibnju 2001. nožem je izbio susjedu svoje bake, dok je u veljači 2005. s još jednim počiniteljem ubio znanca, studenta.

Kako su pošiljke ulazile u zatvor?

Dorčec i Jung danas su ispitivani o tome kako je preko njih majka Amira Mafalanija, jednog od osuđenih atentatora na Ivu Pukanića i Niku Franjića, dostavljala u zatvor razne piratske DVD-e s glazbom i filmovima. Bilo je tu i pornografskog sadržaja, a Malafalnijeva mama, koja je također osuđena, objašnjavala je da je to slala “nek dečki gledaju”.

Bošnjaković u Kaznionici u Lepoglavi

Osim o samom kanalu dostavljanja zabranjenih stvari u kaznionicu Dorčec i Jung morali su odgovarati i na brojna pitanja o primjerenosti onog što je bilo na tim piratskim DVD-ima i autorskom pravu na njih.

Ostao je još samo jedan optuženik

U ovoj aferi svi su priznali krivnju osim Roberta Teodora Šepaka, djelatnika iz Lepoglave koji je optužen da je dostavljao zatvorenicima Mafalaniju i još jednom osuđenom bojici, Armendu Musliu, pošiljke Mafalanijeve mame.

Jedan djelatnik zatvora već je ranije priznao krivnju, no Šepak i dalje sve negira. USKOK tvrdi da za svoju ulogu nije dobivao nikakvu naknadu već je zatvorenicima pomagao iz usluge.

Referent je donosio sumnjive pošiljke

Hrvatska povrijedila ljudska prava jer nije provela istragu o zlostavljanju u zatvoru

“S Draganom Jungom sam dijelio ćeliju, a u proljeće 2021. me Mafalani pitao bi li za njega primao pakete i pošiljke u kojima su bili DVD-i s filmovima. Pristao sam, a on mi je davao da pogledam te filmove. Kada su pošiljke dolazile, neke su bile otvorene, a neke zatvorene. Ja sam tu poštu dobivao od svog zatvorskog referenta Šepaka. Zašto je on pustio da to uđe u zatvor, ne znam”, prisjetio se Dorčec u svom iskazu.

Opisao je zatim kako je Mafalaniju davao pošiljke tijekom šetnje, te je uvjeravao kako na DVD-ima nije bilo neprimjerenog sadržaja. Na pitanje optuženog Šepaka kazao je kako ne misli da je zbog svih tih stvari koje su ušle u zatvor bila ugrožena sigurnost.

Prema Jungovim riječima na pošiljkama koje je dobivao stajalo je da mu ih šalje otac. “Tek kada sam ih otvorio znao sam je li pošiljka za mene ili Mafalanija. Nisam ga pitao zašto preko mene prima pošiljke, jer sam u zatvoru naučio ne postavljati suvišna pitanja”, izjavio je Jung. Suđenje se nastavlja.

