Podijeli :

Mađarski premijer Viktor Orban održao je konferenciju za novinare u Budimpešti na kojoj ga je novinarka N1 Jelena Bokun pitala o transportu nafte preko Janafa, EU misiji pomoći Ukrajini, ali i o povijesnoj karti "Velike Mađarske" koja se nedavno našla na njegovom navijačkom šalu.

“Hrvatski i mađarski mediji govore da je mađarska tražila od Hrvatske i od Europske komisije nižu cijenu za transport nafte preko Janafa. No bilo je nekih nagađanja da cijena neće biti niža već viša, navodno i do 80%, po napisima mađarskih medija. Kako to komentirate?”, pitala je naša novinarka dodajući da je hrvatski ministar gospodarstva Davor Filipović jučer rekao da Hrvatska ima kapacitete za ostvariti potrebe Mađarske, ali da to treba biti pošteno plaćeno.

Orban za N1 o šalu s velikom Mađarskom: Da sam htio provocirati, mogao sam bolje Orban opet diže prašinu u Hrvatskoj: “Treba ga držati na oku” Pogledajte kolike božićnice dijeli HRT

“Da, to je sada predmet rasprave. Želimo platiti poštenu cijenu, a vi želite dobiti poštenu cijenu. Ali te dvije brojke se ne poklapaju i zato želimo imati razgovor. Ovlastili smo ministra za vanjske poslove i trgovinu da s vama o tome raspravlja, i da vas pokuša uvjeriti da ono za što mi mislimo da je poštena cijena za vas neće biti štetno i da bi vam bilo prihvatljivo”, odgovorio je Orban.

Što se tiče misije EUMAM Europske unije, koja se tiče između ostalog treniranja ukrajinskih vojnika na teritoriju zemalja EU, zanimalo nas je što Mađarska, koja nije dio inicijative, misli o tome.

“Mislim da je Hrvatska suverena zemlja s dugom poviješću. To je vaša odluka. Ne mislim da Mađarska može ocjenjivati vaše odluke. One su samo dobre ili loše po vašim mjerilima. Samo jedan mali ispravak – mi sudjelujemo u jednom malom dijelu treninga. Dakle, rekli smo da nećemo trenirati ukrajinske oružane snage, ali sudjelujemo u obuci medicinskog osoblja, tj. vojnog saniteta ukrajinske vojske”, odgovorio je Orban.

Na pitanje koji je bio glavni razlog zašto ste odbili treniranje vojnika u Ukrajini, poručio je da vjeruju u naoružanje.

“Ne želimo financirati vojnu opremu jer mađarsko stajalište je da ovo nije naš rat. I mi bismo htjeli pozvati sve strane da što prije počnu s mirovnim pregovorima… Prvo prekid vatre pa onda pregovori. Stoga će se Mađarska uvijek držati izvan vojnog aspekta tog sukoba”, rekao je Orban.

Upitan je i o razlozima nošenja šala s kartom Velike Mađarske, koja sadrži i dijelove suvremene Hrvatske, a koji je nosio u studenom na nogometnoj utakmici Mađarske i Grčke.

“Bio sam u ratu za razliku od Plenkovića. Ovdje se više osjetio nego u Parizu” Milanović opet na naslovnici ruskog medija, evo što sada pišu o njemu Bosanskohercegovački trener: Ima jedna razlika između Hrvatske i ostalih zemalja

“Gledam oko sebe sad jer želim vam pokazati da to nije ništa posebno. Radi se o 1.100 godina staroj zemlji. Živimo danas okruženi povijesnim simbolima. Ako vidite nešto što vam smeta možete se buniti jer neki simbol je star 200 godina. Ili ovdje [na zastavama] možete vidjeti nešto što se koristilo u prošlom stoljeću. Zato, što se mene tiče, ja uvijek jasno razlikujem ono što vi zovete ‘Velika Mađarska’, a ja zovem ‘povijesna Mađarska.’

Dakle, ‘Velika Mađarska’ je intelektualni koncept o tome kako biti veći nego što jeste. Ali ja nisam dio te tradicije. Ja spadam u povijesnu tradiciju – Mađarska doista jest bila takva, to je povijesna zemlja, kao što se i vidi na toj karti. Odite u mađarski parlament – nitko se nikad nije bunio zašto su takvi simboli tamo. Zato što je stara zemlja, to je dio povijesti, to održava naše nacionalno jedinstvo, itd. Stoga povijesni simboli su uobičajen dio naših života. To nije ništa posebno. Svakodnevna stvar”, kazao je Orban.

Na dodatno pitanje je li to napravio da bi nekog provocirao, poručio je: “Imao bih puno boljih ideja da želim nekog provocirati. Ne ovako male stvari.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.