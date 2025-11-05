Organizator događaja u Splitu odgovorio Miletiću i drugima: "Ne moramo se nikome pravdati! Vukovar? Bizarno..."

To je specifična situacija kad u rodnom gradu doživite tako nešto, osobito sam zabrinut za djecu osnovnoškolskog uzrasta koja su to sve proživjela. Ne znam zaista što njima reći i kako će to utjecati na njihov život. U svakom slučaju, sve što se dogodilo je prije svega tužno, i to ne samo iz perspektive srpske zajednice u Hrvatskoj već, vjerujem, i većini dobronamjernih ljudi u Hrvatskoj koji su čuli što se dogodilo", kaže Vukobratović.