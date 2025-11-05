Nikola Vukobratović
Organizator događaja u Splitu odgovorio Miletiću i drugima: "Ne moramo se nikome pravdati! Vukovar? Bizarno..."
Predsjednik Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta", Nikola Vukobratović, rekao je i da su gosti iz Novog Sada, koji su "na najgrublji način onemogućeni da održe svoj nastup", sretno stigli kući
Nikola Vukobratović, predsjednik Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta", u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju oštro je odgovorio Marinu Miletiću iz Mosta i ostalim političarima, koji samo dan nakon šovinističkog iživljavanja nad gostima programa u okviru Dana srpske kulture u Splitu, zazivaju preispitivanje načina financiranja manjinskih kulturnih društava.
"Stvari su tu jasne. Dio našeg političkog sistema su prava nacionalnih manjina te samim time i težnja države da financira kulturnu raznolikost. Srbi u Hrvatskoj plaćaju porez i, dakle, uplaćuju u zajedničku kasu iz koje imaju svako pravo da se financiraju njihovi programi, kao što se financiraju i svi ostali programi u ovoj zemlji. To su zajednički novci koji se troše prema pravilima i propisima kako se to već radi prema praksama svih europskih i međunarodnih konvencija koje reguliraju prava nacionalnih manjina. Srbi u Hrvatskoj nemaju obvezu pravdati sredstva koja dobivaju zato što su to i njihovi novci", kazao je predsjednik Prosvjete.
"U ovoj zemlji postoje, nažalost, ljudi koji su cijelu karijeru te životni i poslovni put posvetili isključivo širenju mržnje, to su ljudi koji o bilo čemu drugome ne bi nikada znali ništa osim izražavanja netrpeljivosti dominantno prema Srbima, a i ne samo prema njima. To su ljudi koji su profiteri mržnje i koji nikada lijepo ni o kome neće moći reći i koji samo gledaju kako će zbog vlastitih interesa drugima uništavati živote. A jako puno ih živi od toga da muti vodu", dodao je.
Vukobratović je rekao i da su gosti iz Novog Sada, koji su na najgrublji način onemogućeni da održe svoj nastup u splitskom kotaru Blatine-Škrape te šovinistički izvrijeđani, sretno stigli kući.
"Gostima je to manje traumatično nego onima koji moraju ostati u Splitu. Međutim, jest im trauma koje će se uvijek sjećati. Nadam se, međutim, da im to neće trajno obilježiti doživljaj Hrvatske i da će se čim prije vratiti jer ovdje ipak ima puno dobrih ljudi kojima je drago što su došli. Ali, što se tiče onih koji su ostali tu u Splitu, ne znam što da kažem.
To je specifična situacija kad u rodnom gradu doživite tako nešto, osobito sam zabrinut za djecu osnovnoškolskog uzrasta koja su to sve proživjela. Ne znam zaista što njima reći i kako će to utjecati na njihov život. U svakom slučaju, sve što se dogodilo je prije svega tužno, i to ne samo iz perspektive srpske zajednice u Hrvatskoj već, vjerujem, i većini dobronamjernih ljudi u Hrvatskoj koji su čuli što se dogodilo", kaže Vukobratović.
Duboko vjeruje da to neće poremetiti odnose među ljudima iz dviju država jer, kako kaže, koliko god se neki trudili to pokvariti, smatra da neće u tome uspjeti. Kaže da je ujedno tužno što izložbu slikara Budimira Dimitrijevića u Francuskoj alijansi sada danonoćno čuva policija.
"Tim više što je čovjek gluhonijem i radio je svoje grafike inspiriran mediteranskim pejzažima koje je doživio kao dijete dok je bio u Dalmaciji. Slike imaju dječačku notu i trebale su biti jedan lijep i simpatičan poklon splitskoj publici. Na kraju je ispalo da u situaciji visokog rizika održavamo tu izložbu. Ali, ne preostaje nam ništa drugo nego da program održimo do kraja i omogućimo ljudima da tu izložbu vide. To je lijepa priča bez obzira na okolnosti i drago nam je zbog publike koja je došla na otvaranje.
Na pitanje misli li da je premijer Andrej Plenković trebao doći na otvaranje jer bi to bila snažna poruka, Nikola Vukobratović odgovara suzdržano: "Svakako su bili svi dobrodošli i mi bismo svakog predstavnika vlasti srdačno dočekali, bez obzira o kome se radi. Izuzetno nam je drago što su bili predstavnici bošnjačke manjine u Splitu s kojima, kao i s ostalim manjinama, surađujemo."
Što se tiče rada policije, u Prosvjeti prate što se i koliko radi, ali, kako kaže, neće se baviti time kako će organi reda ovaj put postupati prema izgrednicima.
"Nemam nikakvu kontrolu nad tim postupcima, čitam o hapšenjima, vidim i elemente koji su pomalo neobični s obzirom na dob i karijerni put nekih uhapšenih, međutim, nemamo mi pretjeranog interesa da se bavimo represivno-istražnim dijelom priče. Na nama je da i dalje radimo svoj posao, da hrabrimo ljude, da nudimo kvalitetan program i da se ljudi osjećaju dobro u svojoj koži sa svim međusobnim razlikama. Želimo da nitko ne osjeća nikakvu nelagodu i da se usput dobro provode i kulturno uzdižu", poručuje prvi čovjek SKD-a Prosvjeta.
Opravdanje za prekid kulturnog programa u Splitu kojeg nasilnici nalaze u obljetnici Vukovara smatra u najmanju ruku besmislenim, s obzirom na to da se, kako kaže, najnormalnije održavaju koncerti srpskih izvođača po klubovima, čak i u Vukovaru, cijeli ovaj mjesec.
"Nemam ništa protiv tih nastupa, ali tim više je stvarno bizarna izmišljotina takvo opravdanje. Zar samo nama ne bi trebalo biti dozvoljeno da u studenom nešto radimo? Za to nemaju nikakvo zakonsko pokriće", istaknuo je Nikola Vukobratović.
