Ovo je 10 dobrih vijesti koje su obilježile tjedan!

I ovaj tjedan izabrali smo deset pozitivnih vijesti koje su naši čitatelji tražili i čitali na portalu.

1. Porodiljni dopust u Hrvatskoj

Globalna mreža World of Statistics objavila je listu zemalja i broj plaćenih dana porodiljnog dopusta u tim zemljama imaju. Republika Hrvatska nalazi se u vrhu svjetskih zemalja prema broju plaćenih dana porodiljskog dopusta.

Više pročitajte OVDJE.

2. Mladi hrvatski robotičari idu na svjetsko prvenstvo

Mladi robotičari iz Rijeke i Istre kvalificirali su se kao jedini predstavnici Hrvatske na svjetsko prvenstvo robotike koje će se u listopadu održati u Singapuru.

To je najprestižnije natjecanje u robotici FIRST Global Challenge 2023. Ekipu pod nazivom Team Croatia čine najbolji članovi ekipe Zvane Roboticz iz Srednje škole Zvane Črnje Rovinj te najbolji pojedinci iz robotičke ekipe Robonada iz udruge Pozitron. To su Iva Sošić, Marija Šimunović, Maša Šverko, Stefano Poropat, Leon Matejčić i Adrian Legović, u dobi od 14 do 17 godina.

Pokazali su iznimnu stručnost, vještine i inovativnost tijekom pripreme za kvalifikacije te za vrijeme samih kvalifikacija. Predvode ih mentori Lara Kukec, Jelena Svilar i Lovro Šverko, stoji u priopćenju tima.

Sve pročitajte OVDJE.

3. Pale cijene nekretnina u glavnom gradu

Prekretnica na hrvatskom tržištu nekretnina dogodila se u glavnom gradu! Nakon što je u zadnjem kvartalu prošle godine došlo do pada prodaje stanova za oko 30 posto, prvi ovogodišnji kvartal donio je i prvi pad cijena, navodi Državni zavod za statistiku.

Sve pročitajte OVDJE.

4. Nova ulaganja u prometnice

Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine (HUKA) objavila je prošireno godišnje izvješće za prošlu godinu u kojemu piše da će se u nove dionice autocesta ove godine utrošiti 174 milijuna eura, a u već izgrađene dodatnih 60,5 milijuna eura.

Sve detalje donosimo OVDJE.

5. Rastu plaće u HP-u

Hrvatska pošta-HP i socijalni partneri dogovorili su povećanje plaća svim radnicima pošte za 25 posto, kao odgovor na izazove tržišta rada s kojima se suočavaju svi poslodavci, izvijestili su iz Hrvatske pošte.

Podsjećajući da su prošle godine za osam tisuća radnika na operativnim poslovima povećali plaće za 20 posto, iz pošte ističu da se novo povećanje odnosi na sve radnike, svjesni da je povećanje plaća jedini pravi odgovor na povećanu fluktuaciju radnika.

Više čitajte OVDJE.

6. Kod Raba viđeni dupini

Institut Plavi svijet je objavio kako su proteklih tjedana dobili nekoliko dojava građana koji su u Riječkom zaljevu i kod Raba vidjeli dupine. Navode da borave u lukama te su prijateljski nastrojeni prema ljudima.

Detalje donosimo OVDJE.

7. Hrvatski otok na popisu najljepših na svijetu

Hrvatska je dobro poznata turistička destinacija i često i strani mediji pišu o hrvatskim plažama, otocima, kulturnim središtima…

Portal Travel and leisure objavio je popis najljepših otoka u svijetu. Na popisu je 21 otok, među kojima su Bali, Santorini, Bora Bora, Bermuda, Mallorca, Phuket i brojni drugi. Svoje mjesto na tom popisu najljepših svjetskih otoka našao je i jedan hrvatski otok.

Sve detalje pronađite OVDJE.

8. Pametni satovi mogli bi pomoći u dijagnozi bolesti

Pametni satovi bi mogli identificirati Parkinsonovu bolest do sedam godina prije pojave prvih simptoma i postaviti kliničku dijagnozu, otkriva novo istraživanje.

Ovo je potencijalno revolucionarno otkriće koje bi se moglo koristiti kao novo sredstvo za screening za Parkinsonovu bolest, što bi omogućilo otkrivanje poremećaja u puno ranijoj fazi nego što dopuštaju trenutne metode.

Sve pročitajte OVDJE.

9. Uskoro preciznije vremenske prognoze

Vremenska prognoza često zna biti osjetljiva stvar, posebno kad meteorolozi “promaše” i na njih se obruše brojni kritičari, nesvjesni kompleksnosti posla kojim se bave.

No, mnogo se nade polaže u nove satelite MTG serije, među kojima je onaj prvi MTG-I1 lansiran 13. prosinca prošle godine. Ubuduće, trebalo bi ih biti šest u Zemljinoj orbiti.

Uz pomoć novih MTG-ova bi se još preciznije trebalo pratiti promjene u atmosferi, na kopnenim površinama ili oceanima. Zahvaljujući tim podacima po prvi put bi meteorolozi trebali biti u stanju pratiti kompletan životni ciklus neke oluje. A upravo je to glavni cilj misije MTG-ova: poboljšanje prognoze težih oblika vremenskih neprilika.

Sve detalje pronađite OVDJE.

10. Spašena medvjedica u BiH

U posljednje vrijeme, sve je više vijesti o divljim životinjama koje se spuštaju u naseljena područja. Tako se u jajačkom naselju Kruščica dogodio neobičan događaj kada su hrabri mještani spasili mladu ženku medvjeda koja se nesretnim slučajem zaplela u žicu.

Mještani su priskočili u pomoć medvjedici, pružili joj vodu i odmah obavijestili nadležne službe. Ubrzo su na lice mjesta stigli stručnjaci koji će poduzeti daljnje korake kako bi medvjedica bila pravilno zbrinuta.

Više čitajte OVDJE.

