Pavasović Visković: Umjesto Todorića dobili smo puno većeg i toksičnijeg poduzetnika, a to je Pavao Vujnovac

Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković pravni je zastupnik Saifa Alketbija, arapskog investitora koji je zbog udjela u Fortenovi, koji je, kako tvrdi, kupio od ruskog Sberbanka, a koji mu je osporen, podigao nekoliko kaznenih prijava zbog nanošenja štete u poslovanju. O situaciji u Fortenovi razgovarao je s našim Ilijom Radićem.

Pavasović kaže da se, kad se razmaknu sve korporativne fraze koje se vrte u prijavama, dobije “klasična hrvatska pretvorba tuđeg u svoje, za neki mali iznos”. “Ovdje se radi o izvlaštenu, nasilnom postupku u kojemu će moj klijent ostati bez nekoliko stotina milijuna eura. Plan je, a njegova tvrka je zaista kupila taj udjel, da se taj udio otkupi za stotinjak milijuna eura. Taj udio je lani prodavan našim mirovinskim fondovima za 500 milijuna, a sad se tvrdi da vrijedi 100 milijuna i to samo po sebi otkriva o kakvoj je pljački riječ”, govori odvjetnik i upozorava da je “ovo prvi slučaj u našoj korporativnoj povijesti da se uprava tvrtke bori protiv svog većinskog vlasnika”. Pavasović kaže kako se Uprava digla na stražnje noge od prvog trenutka kad je objavljeno da je Alketbi kupio udio u Fortenovi.

“On je tom kupovinom poremetio plan da se ruski dio izuzme za nikakve novce. Oni su se digli na zadnje noge jer to nije odgovaralo Perušku. On (Alketbi, op. a.) se obraćao i Vladi i nudio pomoć u refininciranju zaduženja, ali ni Peruško ni itko drugi to nije prihvatio jer se išlo uhodanim smjerom – a to je da Vujovac za 100 ili 200 milijuna eura preuzme kontrolu nad cijelom Fortenovom”, govori.

Što ako Pavao Vujnovac zaista postane vlasnik Fortenove?

“Dogodit će se pretvorba činjenice da je Agrokorom vladao Todorić u to da Fortenovom Vlada Vujnovac. Jednoga smo zamijenili drugim. Ali dogodit će se još nešto. Dogodit će se i niz sudskih sporova jer mi nećemo pristati na to da mog klijenta netko tako bezočno opljačka. Nećemo to pustiti tek tako”, uvjerava odvjetnik.

Vlada govori da je Fortenova privatna tvrkta, ali može li se ipak dogoditi da država osjeti posljedice zbog ove situacije? “Prije godinu dana mi se nije činilo da je baš sasvim privatna tvrka, kad se fondove prisiljavalo da kupe za 500 milijuna. Očito, ono što je njima uvaljivano za 500, sada vrijedi 100 milijuna, to je vrhunski potez. To je privatna tvrtka, ali u ovoj zemlji se ne može ništa bez da Vlada to zna. Ne znam hoće li biti posljedica po Vladu, ali po RH sigurno hoće jer je RH stvorila okvir u kojemu je sve ovo moguće”, kaže Pavasović Visković koji upozorava i na još jednu posljedicu, a to je da se “neće dogoditi to da će bilo koja banka pristati financirati tvrtku u kojoj je vlasnik koji ima 42 posto tvrke izvlašten i ta tvrtka će biti izvrgnuta brojnim postupcima”.

“Sumnjam da će Peruško uspjeti zadužiti tvrtku po bilo kojim uvjetima boljim do 18 posto godišnje”, kaže odvjetnik.

Na pitanje je li cijena tvrtke onda pala zbog duga, odgovara: “Taj dug je postojao i prije godinu dana. Ista je revizorska tvrtka prije godinu dana procijenila tvrtku na milijardu i 200, ako se ne varam, a sad je to prepolovljeno. U međuvremenu se dogodilo čerupanje imovine, čitav niz nekretnina Konzuma je prenesen u tuđe vlasnišvo u vrlo suspektnim pravnim poslovima.” Upitan u čije vlasništvo, Pavasović Visković kaže: “Na pravne osobe povezane s grupom Vujnovca. … Postoji čitav niz tranasakcija u Fortenovi koje su kriminalne prirode i opisane su u kaznenim prijavama. Država, kada dođe do ovih sudskih sporova, neće moći reći da nije znala kad dođe do postupaka jer su upozoreni na vrijeme.”

Fortenova nije samo velika, nego i strateška tvrtka, kaže i podsjeća na zemlju koju Belje ima u Slavoniji i Baranji.. “Nije bio problem što je Agrokor bio tako velik, nego što je Todorić bio tako velik. Sad smo umjesto njega dobili puno većeg i, za ovu zemlju puno toksičnijeg poduzetnika, a to je Pavao Vujnovac”, kaže Pavasović Visković.

