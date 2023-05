Podijeli :

Dramatično je u Karlovcu, javlja naša Lucija Ptičar. Nemaju dovoljan broj vreća s pijeskom, traže vojsku nove vreće.

Poplavljeno je dvorište i kuća Karlovčanina Antuna, a pet konja je zarobljeno u staji. Njih 14 je uspio spasiti, a pet ih je zaglavljeno. Vlasnik je rekao da ne želi otići prije nego svi konji budu na sigurnom.

Dok se ne postave nove vreće s pijeskom, vatrogasci ne mogu puno.

“Alarmantno je, ali mislim da će se to preko noći riješiti i da će se to uspješno završiti. Konji su preplašeni jer osjete vodu da navire. Konji koje sam spasio su na pašnjaku, na sigurnom su. Emotivno sam vezan za konje, za sve životinje, to je teško gledati. No, priroda čini svoje, a ljudi pomažu i mogu im svima samo zahvaliti”, kaže nam Antun.

“Ovo mi je četvrta neprospavana noć. Konji mogu izdržati neko vrijeme, ali ne mogu predugo, hladna je voda, velik je to strah. Konj je inače plaha životinja i ovakve situacije su za njega problematične. Ako vatrogasci ne uspiju, otići ću do konja, skinuti se u kupaće gaće i ako ne ide drugačije, tako ih izvesti iz štale. Ništa mi ne treba, samo da te životinje u našoj zemlji da su zaštićene, trebalo bi ih više štititi”, dodaje.

