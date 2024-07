U domu za starije u Daruvaru ubijeno petero ljudi. Milanović traži bolju kontrolu naoružanja

Kriminalist Željko Cvrtila kaže kako se ne sjeća slične situacije u staračkom domu, ali da je bilo masovnih ubojstava. Podsjetio je na ubojstva na zagrebačkoj Kajzerici i krvavi pohod Srđana Mlađana.

Komentirao je i reakciju policije. "Uhićenje je bilo brzo. Nemamo informacija da je osoba pružala otpor. Brzo su došli, reagirali, policija radi očevid i sve ostale istražne radnje kako bi pronašla i fiksirala tragove i prikupila dovoljno dokaza da ovu osobu može prijaviti, a vrlo je izvjesno da je to počinitelj vrlo teških kaznenih djela", kaže Cvrtila.

On smatra kako u bilo koju instituciju netko može ući. "Trebalo bi uspostaviti kontrole nadzora i ulaska u bilo koju instituciju. Koliko je to moguće, ne znam, u nijednoj državi to još nije uspostavljeno. On nije ušao tamo jer je tamo starački dom, nego jer je tamo bila njegova majka. Ne vidim da je potrebno postaviti zaštitare na sve ulaze, to nije moguće. KAd su privatne tvrtke u pitanju, onda je na samom vlasniku kakav će vid kontrole uspostaviti", kaže.

Prema Cvrtilinim riječima, ovakve tragedije, koje imaju veze s obiteljskim odnosima, treba prevenirati na neki drugi način. "Kad se pripremalo kazneno djelo femicida, rekao sam da to neće biti rješenje i da se ne zavaravamo. To se može prevenirati ako postoji informacija o otežanim odnosima u obitelji. Tada i policija i socijalna skrb se moraju uključiti i poduzeti mjere da spriječe ovakve krvave pohode", govori.

"Sve više počinjemo ličiti na Ameriku gdje je to postalo normalna vijest i svakodnevna situacija. Treba vidjeti što treba napraviti da se ovakve stvari riješe. Ubojstvo je maksimalna kazna zatvora bila 20 godina, sad je 40, moguće i 50, a ubojstva se i dalje događaju. To ništa ne rješava, to je samo umirivanje javnosti da se nešto radi u tom smjeru", kaže Cvrtila.

Predsjednik Republike upozorio je na problem ilegalnog posjedovanja oružja i kontrole. "Ako je već bilo incidenata, onda je jako čudno daje to oružje ostalo u njegovom posjedu. Policija u situacijama gdje postoji i sumnja, revno radi pretrage prostora i oduzima oružje, neovisno radi li se o legalnom ili ilegalnom oružju. Treba vidjeti kako je policija postupala, je li napravljen propust", govori.